По-евтино: 2000 хранителни стоки в супермаркетите в Гърция с намаления от 5 до 25%

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
Чете се за: 01:12 мин.
По света
евтино 2000 хранителни стоки супермаркетите гърция намаления
Снимка: илюстративна
2000 стоки са с намалени цени от днес в големите обекти за хранителни стоки в Гърция. До края на годината ще се продават на по-ниски цени над 2000 стоки във веригите от супермаркети, съобщават от министерството на развитието. Намаленията са от 5% до 25% в зависимост от марката на стоките.

През цялата нощ служителите поставяха нови цени на рафтовете със стоки, защото намалението влиза в сила от днес. По новите цени на стоките се вижда, че не всички производители са съгласни на високи намаления, но всички цени са коригирани.

При брашното намалението е до 12%, 13% по-евтино се продава килограм ориз, минералната вода достигна по-ниска цена с 28%. При макароните единият от производителите сваля с 5%, друг с 13%. Производител на колбаси сваля дори цените с 30%.

Това е част от програмата на правителството за подобряване на жизнения стандарт на гърците. Всички социологически проучвания показват, че основно гърците са недоволни от високите цени на хранителните стоки.

