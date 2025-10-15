Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026

САЩ, Канада и Мексико записаха победа и две равенства в контроли преди световното първенство по футбол, което трите страни ще организират съвместно догодина.

Американците се наложиха над Австралия с 2:1 в проверка, изиграна в Комерс Сити, щата Колорадо. Гостите от "зеления континент" откриха в 19-ата минута чрез Джордан Бос, но възпитаниците на Маурисио Почетино изравниха в 33-тата минута чрез Хаджи Райт.Победното попадение за американците отново вкара Райт, като този път нападателят на английския Ковънтри бе точен в 51-вата минута.

Мексико пък завърши наравно срещу Еквадор след 1:1 в Сапопан.

От своя страна канадците приключиха 0:0 с Колумбия в Харисън, Ню Джърси. Символичните гости от Колумбия имаха повечето положения за гол в мача, но бяха отчаяни от вратаря на канадците Дейн Сейнт Клеър.