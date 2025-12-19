Антонио Конте: Момчетата показаха, че искат да се борят за този трофей

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте заяви, че отборът му е показал, че иска да се бори за трофея от Суперкупата на Италия.

Той остана доволен от победата с 2:0 над Милан в полуфинала.

„Радвам се, защото момчетата показаха, че искат да се борят за този трофей. Физически се справяме добре, но неизбежно е серията от толкова много мачове да изтощава енергията ни. Платихме цената в последните срещи, защото се изчерпахме срещу Бенфика и през второто полувреме срещу Удинезе, но днес се движехме много добре като отбор", коментира специалистът.

"Когато успеем да работим като отбор, независимо кой е на терена, ставаме конкурентноспособни. Трябва да продължим в този дух. Тези, които бяха контузени, все още се възстановяват, но новите играчи сега са по-ангажирани в играта, отколкото бяха в началото на сезона. Винаги съм казвал, че очаквам тази кампания да е трудна, но не очаквах толкова много контузии“, заяви италианският треньор.

Наполи ще играе на финала за Суперкупата на Италия срещу победителя от мача Болоня - Интер, който ще се проведе тази вечер.



