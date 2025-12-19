БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антонио Конте: Момчетата показаха, че искат да се борят за този трофей

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Антонио Конте
Снимка: БТА
Старши треньорът на Наполи Антонио Конте заяви, че отборът му е показал, че иска да се бори за трофея от Суперкупата на Италия.

Той остана доволен от победата с 2:0 над Милан в полуфинала.

„Радвам се, защото момчетата показаха, че искат да се борят за този трофей. Физически се справяме добре, но неизбежно е серията от толкова много мачове да изтощава енергията ни. Платихме цената в последните срещи, защото се изчерпахме срещу Бенфика и през второто полувреме срещу Удинезе, но днес се движехме много добре като отбор", коментира специалистът.

"Когато успеем да работим като отбор, независимо кой е на терена, ставаме конкурентноспособни. Трябва да продължим в този дух. Тези, които бяха контузени, все още се възстановяват, но новите играчи сега са по-ангажирани в играта, отколкото бяха в началото на сезона. Винаги съм казвал, че очаквам тази кампания да е трудна, но не очаквах толкова много контузии“, заяви италианският треньор.

Наполи ще играе на финала за Суперкупата на Италия срещу победителя от мача Болоня - Интер, който ще се проведе тази вечер.

Свързани статии:

Наполи свали Милан от трона за Суперкупата на Италия
Наполи свали Милан от трона за Суперкупата на Италия
Неаполитанците детронираха "росонерите" за първи финал в...
Чете се за: 03:42 мин.
#Суперкупа на Италия по футбол 2025 г #ФК Наполи #ФК Милан #Антонио Конте

