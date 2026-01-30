БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
11643
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Запази
почина актрисата катрин оrsquoхара майката кевин сам вкъщи
Слушай новината

Холивудската легенда Катрин О’Хара, позната с ролите си в "Шитс Крийк", "Сам вкъщи" и като гласа на Сали в "Кошмарът преди Коледа", е починала на 71-годишна възраст.

Представител на актрисата потвърди смъртта ѝ пред списание "Ролинг Стоун", като съобщи, че тя е починала в дома си в Лос Анджелис след кратко заболяване, чието естество не се разкрива.

Родена в Торонто, О’Хара започва кариерата си като скеч актриса в трупата "Секънд Сити", преди да стане звезда в комедийното предаване "SCTV" редом с Джон Кенди, Харолд Рамис, Дейв Томас и Юджийн Леви. По-късно отново си партнира с Леви в високо оценявания ситком на Канадската обществена телевизия CBC "Шитс Крийк".

Кариерата ѝ се отличава с изключителна устойчивост. За разлика от много холивудски звезди, които пробиват рано, изчезват от светлината на прожекторите и по-късно правят завръщане, О’Хара остава постоянно присъствие в едни от най-обичаните комедии в продължение на шест десетилетия.

Тя често работи с режисьора Кристофър Гест, участвайки в неговите псевдодокументални филми "В очакване на Гъфман" (1996), "Най-доброто на изложението" (2000), "Могъщ вятър" (2003) и "За ваше разглеждане" (2006).

О’Хара изиграва и Кейт Макалистър - майката на Кевин, героя на Маколи Кълкин - в първите два филма "Сам вкъщи". Тя се появява както в оригиналния "Бийтълджус" от 1988 г., така и в продължението му от 2024 г.

Последвайте ни

ТОП 24

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от "Сам вкъщи"
2
Почина актрисата Катрин О’Хара - майката на Кевин от...
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха думите му политиците?
3
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open при юношите
4
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на Australian Open...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Температурата в Москва падна под минус 20°
6
Температурата в Москва падна под минус 20°

Най-четени

Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
1
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...

Още от: Любопитно

Температурата в Москва падна под минус 20°
Температурата в Москва падна под минус 20°
"Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер "Евровизия": Звездно международно присъствие на финала на националната селекция тази вечер
Чете се за: 00:45 мин.
НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време НАСА отложи мисия до Луната заради екстремно студено време
Чете се за: 02:05 мин.
"Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София "Лисицата и враната" се срещнаха в двора на училище в центъра на София
7085
Чете се за: 00:40 мин.
Обявиха членовете на журито на "Берлинале" Обявиха членовете на журито на "Берлинале"
Чете се за: 03:30 мин.
Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена Виктория Сваровски и Михаел Островски ще са водещи на "Евровизия 2026" във Виена
10137
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще отиде на големия финал във Виена
Претендентите за "Евровизия": България избира кой ще...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само и единствено в евро
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване? Как ще се отразят на бъдещите пенсии промените в Кодекса за социално осигуряване?
Чете се за: 12:55 мин.
Общество
Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре Протестът край Телиш: Хора от цялата страна поискаха ужасът по пътищата да спре
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
След интервюто на Румен Радев в "Панорама": Как разчетоха...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Големи части на Украйна са без ток, метрото в Киев спря работа
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Досиетата "Епстийн" – милиони страници документи и...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ