Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина на БАН доц. д-р Антоанета Петрова

Почина дългогодишният директор на Ботаническата градина при Българската академия на науките доц. д-р Антоанета Петрова, съобщиха нейни колеги в социалните мрежи.

Доц. д-р Антоанета Петрова посвещава целия си професионален път на изследването, опазването и популяризирането на българската флора. Тя е изтъкнат учен, отдаден специалист и признат капацитет в областта на ботаниката. Под нейното дългогодишно ръководство Ботаническата градина затвърди своята роля на институция, в която се съхраняват и опазват най-богатите на Балканския полуостров документирани колекции от живи растения, чиято основна цел е демонстрация на многообразието от растения по света и разпространяване на знания за него сред широката общественост.

"Нейната забележителна научна дейност и световно признат принос към изучаването на орхидеите остават като богато наследство за българската наука. За колегите и академичната общност тя ще остане пример за висок професионализъм, всеотдайност и искрена любов към природата", посочват от Ботаническата градина при БАН.

Поклон пред паметта ѝ!