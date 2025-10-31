БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицията в Пловдив обяви мерките за дербито между Локомотив и Ботев

Спорт
Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град.

първа лига локомотив пловдив ботев пловдив галерия
Снимка: Startphoto.bg
Полицията в Пловдив предприема мерки за охрана на обществения ред във връзка с предстоящото футболно дерби между отборите на Локомотив и Ботев в събота, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града. Двубоят е на 1 ноември, събота, от 14:45 часа на стадион "Локомотив".

От ОДМВР - Пловдив информираха, че на изградените контролно-пропускателни пунктове полицейски служители ще извършват щателни проверки на посетителите. До трибуните няма да се допускат лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени от закона предмети, както и малолетни без придружител. Поведението на публиката ще бъде заснето с видеокамери и дрон, спрямо установени от записите нарушители ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Служителите на реда ще следят за предотвратяване на противообществени прояви около спортната зона и на територията на целия град. Ангажираните за това патрули от подразделенията на областната дирекция и на Дирекция „Жандармерия“ същевременно ще подпомагат и пътната безопасност. Във времевия интервал от 11.30 часа до 18:00 часа е предвидена възможността за поетапно спиране на движението по уличната мрежа край стадион „Локомотив“, както следва:

- по ул. „Лев Толстой”, в участъка от бул. „Санкт Петербург” до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров”;

- по ул. „Проф. Цветан Лазаров” и ул. „Димитър Ризов” до бул. „Освобождение”.

Между 10:00 и 14:00 часа ограничения на движението в града се очакват и заради заявени шествия на привържениците на двата отбора, за които е организиран полицейски съпровод.

От сборния си пункт пред стадион „Христо Ботев“ феновете на гостуващия отбор ще тръгнат по бул. „Източен“ – бул. „Менделеев“ – бул. „Освобождение“ – до ул. „Димитър Ризов“, където ще има обособен паркинг за автомобилите им.

От сборния си пункт около Джумая джамия феновете на ПФК „Локомотив“ ще преминат по маршрут: ул. „Отец Паисий“ - ул. „Патриарх Евтимий“ - бул. „Цар Борис III Обединител“ - ул. „Света Петка“ - бул. „Княгиня Мария Луиза“ - ул. „Лев Толстой“ до кръговото кръстовище с ул. „Цветан Лазаров“.

Костадин Димитров, Димитър Илиев и Тодор Неделев призоваха за взаимно уважение преди дербито на Пловдив
Мачът между Локомотив и Ботев е тази събота.
Мачът между Локомотив и Ботев е тази събота.
Чете се за: 03:30 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ОДМВР- Пловдив #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Ботев Пловдив

