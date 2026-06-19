Пребиха 46-годишен мъж в двора на училище в Карнобат

Окръжна прокуратура-Бургас поиска постоянен арест за двама мъже, обвинени за тежък побой над 46-годишен мъж в Карнобат. Случаят е от сряда и се е разиграл в двора на училище в града.

По време на разследването е установено, че пострадалият е бил нападнат и пребит. По тялото му са нанесени множество удари с юмруци, ритници и дървена пръчка. В резултат на побоя мъжът е получил тежки травматични увреждания и е бил настанен за лечение в болнично заведение.

За случая са привлечени като обвиняеми два души. Единият от тях е непълнолетен. Според прокуратурата двамата са действали заедно като съизвършители и са направили опит умишлено да умъртвят пострадалия. Той е в тежко състояние в Отделението по реанимация.

Окръжна прокуратура-Бургас е внесла в съда искане спрямо тях да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение — „задържане под стража“.