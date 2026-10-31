При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево

Общо 103 килограма марихуана са открити при специализирана полицейска операция на територията на област Пазарджик, проведена през изминалото денонощие. Акцията е била насочена срещу престъпленията, свързани с нарушаване на избирателните права на гражданите, битовата престъпност и нарушенията по пътищата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При проверка на частен имот във велинградското село Грашево криминалисти са открили 159 растения от рода на конопа в процес на сушене. След извършен полеви наркотест е установено, че става дума за марихуана с общо тегло 103 килограма.

В рамките на операцията са задържани и двама души за притежание на малки количества марихуана и синтетичен канабиноид. Установен е и 35-годишен жител на село Братаница като извършител на кражба на мобилен телефон.

В имот в септемврийското село Ковачево са открити осем кубически метра незаконно добита дървесина. Задържан е и 50-годишен водач от Септември, управлявал автомобил с концентрация на алкохол над 2 промила.

В операцията са участвали служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция от районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград и Панагюрище, както и служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Проверени са 1020 души, 950 автомобила, 52 лица от активния криминален контингент, както и 25 заложни къщи и офиси на дружества, предоставящи бързи кредити. За установени нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 21 акта и 217 фиша. Издадени са и 44 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР.