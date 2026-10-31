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При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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При полицейска акция бяха намерени 103 килограма марихуана във велинградското село Грашево
Снимка: БТА
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Общо 103 килограма марихуана са открити при специализирана полицейска операция на територията на област Пазарджик, проведена през изминалото денонощие. Акцията е била насочена срещу престъпленията, свързани с нарушаване на избирателните права на гражданите, битовата престъпност и нарушенията по пътищата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

При проверка на частен имот във велинградското село Грашево криминалисти са открили 159 растения от рода на конопа в процес на сушене. След извършен полеви наркотест е установено, че става дума за марихуана с общо тегло 103 килограма.

В рамките на операцията са задържани и двама души за притежание на малки количества марихуана и синтетичен канабиноид. Установен е и 35-годишен жител на село Братаница като извършител на кражба на мобилен телефон.

В имот в септемврийското село Ковачево са открити осем кубически метра незаконно добита дървесина. Задържан е и 50-годишен водач от Септември, управлявал автомобил с концентрация на алкохол над 2 промила.

В операцията са участвали служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция от районните управления в Пазарджик, Пещера, Септември, Велинград и Панагюрище, както и служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив.

Проверени са 1020 души, 950 автомобила, 52 лица от активния криминален контингент, както и 25 заложни къщи и офиси на дружества, предоставящи бързи кредити. За установени нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 21 акта и 217 фиша. Издадени са и 44 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР.

#марихуана #полицейска акция #Пазарджик #наркотици

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