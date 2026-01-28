БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пума се разходи по улиците на Сан Франциско

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Още
Запази

Властите стреляли с успокоителни три пъти, „за да са сигурни, че животното е в безсъзнание“

пума разходи улиците сан франциско заловена властите
Слушай новината

Близо 35-килограмова пума предизвика смут, разхождайки се в заможния квартал „Пасифик Хайтс“ в Сан Франциско, преди да бъде хваната, пише Асошиейтед прес.

Десетки официални лица работиха по залавянето и упояването на голямата котка, след като бяха издадени предупреждения, с които хората бяха посъветвани да се отдръпват бавно назад от пумата, ако я срещнат.

Дивото животно първо било забелязано в понеделник сутринта.

„Беше толкова голяма… не като обикновена котка“, казва Мадри Хилтън, която прави видео на пумата и уведомява властите.

Пумата „изглеждала все едно се занимава със своите си работи“, каза Хилтън, добавяйки, че животното се изкачило върху стена, преди да се запъти към парк „Лафайет“, в който има два тенис корта, детска площадка и място за разхождане на кучета.

Пумата била забелязана във вторник да се крие в градината между две сгради, каза лейтенант Марио Елайъс от пожарната на Сан Франциско. Властите стреляли с успокоителни три пъти, „за да са сигурни, че животното е в безсъзнание“, каза Елайъс. „Те покрили очите й и завързали лапите, за да са сигурни, че няма да избяга никъде“, добави той.

Ветеринарите от зоопарка в Сан Франциско са прегледали пумата, след което са я поставили в клетка. Тя ще премине допълнителни здравни тестове, преди да бъде пусната в природата, каза Елайъс.

# Сан Франциско

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
1
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
2
Андрей Гюров е готов да бъде служебен премиер
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
3
И подуправителят на БНБ Радослав Миленков отказа да е служебен премиер
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
4
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи...
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е "не"
5
Петър Чобанов за поканата да стане служебен премиер: Отговорът е...
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата
6
Петима са задържани за имотни измами от групата на Ицо Папата

Най-четени

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен бряг Цветан Костадинов (СНИМКИ)
5
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е бившият кмет на Червен...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Любопитно

Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
Френски дизайнер представи 100% виртуална колекция, създадена с изкуствен интелект
В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ) В Китай посрещнаха пандите близнаци Сяо Сяо и Лей Лей (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния Певица с изкуствен интелект създадоха в Румъния
Чете се за: 01:30 мин.
Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар" Филмът "Новата вълна" получи 10 номинации за кинонаградите "Сезар"
Чете се за: 03:15 мин.
Фестивал в Шотландия - факелно шествие отбелязва наследството на викингите Фестивал в Шотландия - факелно шествие отбелязва наследството на викингите
Чете се за: 00:45 мин.
Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино Подводна изба: В Чили пробват древен метод за отлежаване на вино
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Тир помете автомобил и уби бившия кмет на Червен бряг край Телиш
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор В търсене на служебен премиер - президентът Илияна Йотова получи първи утвърдителен отговор
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури Разследват студио за лазерна епилация в Бургас: Снимали клиентите по време на процедури
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка Болницата във Видин ще трябва да плати над 1 млн. лева обезщетение за починала родилка
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Парламeнтът окончателно закри Антикорупционната комисия
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Българската банка за развитие ще управлява схемата за саниране
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Протести в Италия - не искат американската имиграционна полиция да...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Напрежение САЩ - Иран: Тръмп отново със заплаха, Техеран отказва...
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ