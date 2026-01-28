Пума се разходи по улиците на Сан Франциско

Близо 35-килограмова пума предизвика смут, разхождайки се в заможния квартал „Пасифик Хайтс“ в Сан Франциско, преди да бъде хваната, пише Асошиейтед прес.

Десетки официални лица работиха по залавянето и упояването на голямата котка, след като бяха издадени предупреждения, с които хората бяха посъветвани да се отдръпват бавно назад от пумата, ако я срещнат.

Дивото животно първо било забелязано в понеделник сутринта.

„Беше толкова голяма… не като обикновена котка“, казва Мадри Хилтън, която прави видео на пумата и уведомява властите.

Пумата „изглеждала все едно се занимава със своите си работи“, каза Хилтън, добавяйки, че животното се изкачило върху стена, преди да се запъти към парк „Лафайет“, в който има два тенис корта, детска площадка и място за разхождане на кучета.

Пумата била забелязана във вторник да се крие в градината между две сгради, каза лейтенант Марио Елайъс от пожарната на Сан Франциско. Властите стреляли с успокоителни три пъти, „за да са сигурни, че животното е в безсъзнание“, каза Елайъс. „Те покрили очите й и завързали лапите, за да са сигурни, че няма да избяга никъде“, добави той.

Ветеринарите от зоопарка в Сан Франциско са прегледали пумата, след което са я поставили в клетка. Тя ще премине допълнителни здравни тестове, преди да бъде пусната в природата, каза Елайъс.