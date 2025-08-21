Рая Иванова зае 33-о място на световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Канада

Рая Иванова се класира на 33-о място на световното първенство по стрелба с лък за юноши, девойки и младежи в Уинипег (Канада).

Въпреки неубедителната квалификация българката се класира за елиминациите при 18-годишните. В първия мач тя стреля на добро ниво и победи Фийби Нюкомб (Нова Зеландия) със 7:1 (26:26, 27:24, 27:25, 29:24), но след това загуби от Матилде Манини (Италия) с 2:6 (24:28, 23:27, 26:25, 20:24) и отпадна.

При младежите България имаше трима представители.

Ростислав Христов беше близо до продължаване напред в елиминациите, но малко не му достигна и загуби с 4:6 (21:22, 26:25, 22:26, 27:25, 23:26) от Джак Лов (Австралия). Ангел Николов отстъпи пред Диего Лучарини (Италия) с 1:7 (23:27, 24:28, 27:27, 22:27).

Във възрастовата група до 21 години Станислав Стамов също приключи участието си рано, след като претърпя поражение на бараж с 5:6 (26:27, 24:26, 28:27, 26:26, 25:24) от Кристиян Гарсия (Гватемала).