БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:02 мин.
Запази
Рая Назарян разговаря с председателя на Върховната рада на Украйна
Слушай новината

България приветства всички усилия, насочени към осигуряване на трайно мирно решение за Украйна. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян пред председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук. Двамата разговаряха по време на Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм.

Рая Назарян отбеляза, че активният ангажимент на администрацията на президента Тръмп за прекратяване на пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна е от решаващо значение в това отношение.

Председателят на Народното събрание подчерта, че тази незаконна агресия трябва да завърши с всеобхватен, справедлив и траен мир, основан на международното право.

"Никакви решения относно суверенитета на Украйна не трябва да се вземат без Украйна. Никакви решения относно европейската сигурност не трябва да се вземат без ЕС", заяви Рая Назарян.

Мирното споразумение трябва да бъде придружено от стабилни и надеждни гаранции за сигурността на Украйна, които допринасят за възпиране на бъдеща руска заплаха, като същевременно се вземат предвид интересите както на Украйна, така и на Европа, тъй като те са най-пряко засегнати от войната, отбеляза председателят на българския парламент.

България подкрепя европейската интеграция на Украйна въз основа на водещия принцип на собствените заслуги като най-ефективна гаранция за стабилността, сигурността и просперитета на целия регион, заяви Рая Назарян. Тя изрази готовността на нашата страна да сподели опит в трудния процес на транспониране и прилагане на приложимите достижения на правото на ЕС и да гарантираме успешното провеждане на реформите в ключови области като върховенството на закона, борбата с корупцията, административната и институционалната реформа и правата на националните малцинства, увери Назарян.

Снимки: Народно събрание

Председателят на парламента посочи, че 19-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия демонстрира способността на ЕС за значително интензифициране на усилията за натиск върху Москва. Нашето послание е ясно – агресията има цена и тя ще продължи да нараства, докато Русия не прекрати военните действия в Украйна, допълни Рая Назарян.

Председателят на парламента на Украйна Руслан Стефанчук благодари за последователната подкрепа на България и българския народ. Той подчерта, че в бъдеще съвместните усилия могат да се разширят и да обхванат дългосрочното възстановяване и реконструкция на Украйна, включително развитие на инфраструктурата и икономическо възстановяване.

# Руслан Стефанчук # председателя на Върховната рада #Рая Назарян #Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
2
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
3
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
4
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
6
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Водещи новини

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ) Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някой...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ