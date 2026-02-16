Река Чепинска излезе от коритото си - пътят Велинград-Сърница остава затворен

Все по критична става ситуацията на пътя Велинград-Сърница, който от вчера е откъснат от придошлите води на река Чепинска. Това съобщи за "По света и у нас" кметът на община Сърница Неби Бозов.

Пътят в момента е непроходим и е под вода. Все още няма адекватни мерки от страна на АПИ, заявиха от общината. Затова от 15 часа днес в центъра на Сърница граждани се събират на протест.