Васил Терзиев за палежа на имуществото на кмета на Бистрица: Къде е МВР и къде е Даниел Митов?

Държавата е длъжна да предотвратява, а не да реагира постфактум, това заявява кметът на София Васил Терзиев по повод палежа на имуществото на кмета на Бистрица.

Кметът на София изразява възмущението си от палежа на автомобил и опита за палеж на дома на кмета на с. Бистрица Самуил Попов, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

"Палежът на автомобил и опитът за палеж на дома на кмета на Бистрица Самуил Попов са недопустими и изискват незабавна, видима реакция от държавата – още повече при данни за предходни заплахи и подадени сигнали,” заявява Терзиев.

Столична община припомня, че през последните месеци кметът на Бистрица е подавал сигнали до компетентните институции във връзка с нерегламентирано депониране на земни маси и незаконни сметища на територията на района, както и за отправени към него заплахи. По тези сигнали са извършвани проверки, но случаят поставя въпроса за ефективността на предприетите мерки и за необходимостта от реална превенция.

“Защо всеки път сценарият е един и същ – има сигнали, има предупреждения, има заплахи, а след това следва посегателство,Къде са превантивните действия на службите? Къде е МВР и къде е Даниел Митов? Още колко тежки случая трябва да се случат, за да поеме политическа отговорност ръководството на министерството,” пита Васил Терзиев. “Държавата не може да реагира постфактум – тя е длъжна да предотвратява.“

Кметът на София настоява за бързо, прозрачно и резултатно разследване, което да установи както извършителите, така и евентуалните подбудители. Според него посегателство срещу избран представител на местната власт е удар срещу институциите и срещу правото на гражданите да бъдат представлявани без страх и натиск.