Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен

Река Чепинска излезе от коритото си и заля част от пътя Велинград – Сърница. По информация на кмета Неби Бозов, най-тежко е в отсечката с падналите скали, където пътят е непроходим.
Пътят е изцяло затворен, а на терен са екипи на полицията, които спират движението, за да се осигури безопасността на гражданите.
Кметът на Сърница призовава жителите да не предприемат пътувания по този маршрут и да използват обходния път по Доспат – Батак.
„Информирах областния управител на Пазарджик, АПИ и кмета на Община Велинград, тъй като засегнатият участък е на територията на Велинград. Призовах всички институции за бързи и спешни действия, за да може час по-скоро да се почисти реката и пътят да бъде отворен“, заяви кметът.