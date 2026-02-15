Река Чепинска излезе от коритото си, пътят Велинград – Сърница е затворен

Река Чепинска излезе от коритото си и заля част от пътя Велинград – Сърница. По информация на кмета Неби Бозов, най-тежко е в отсечката с падналите скали, където пътят е непроходим.

Пътят е изцяло затворен, а на терен са екипи на полицията, които спират движението, за да се осигури безопасността на гражданите.

Кметът на Сърница призовава жителите да не предприемат пътувания по този маршрут и да използват обходния път по Доспат – Батак.