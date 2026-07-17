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Река По е пресъхнала на много места в Паданската равнина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БНР
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Чете се за: 01:42 мин.
По света
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Венето обяви извънредно положение с водите е ще бъде последван от други региони по поречието на река По

Засушаване, пресъхване
Снимка: БНР
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Река По, която е най-голямата в Италия, се пресушава в резултат на жегите. Кризата е сложна и не е само екологична. Засяга цялото поречие на реката от 652 км от Алпите до устието в Адриатическо море.

Река По е пресъхнала на много места по цялата Паданска равнина. Където има все още вода са се образували водорасли. Водата е зелена и мътна с лоша миризма. В Торино, изгребват водораслите с багер на шлеп.

Франческо Тресо, съветник в общината обясни за Asca News, че тази растителност е инвазивна, не е местна, убива биоразнообразието и уточни: "Водораслите влизат в органичния цикъла на отпадъците, от който произвеждаме органичен тор. Извлекли сме вече над 150 тона на стойност над 100 000 евро - разходи, които общината трябва да понесе."

Символът на кризата на река По е нейното устие: син рак влязъл от Адриатика, заседнал на сухото й корито в биосферния резерват “UNESCO Po Grande", където вече няма вода.

“Дължи се на факта, че се е сринал хидрологичният режим на валежите и топенето на ледниците, който някога я е захранвал, а все по-жадният земеделски модел е свършил останалото“, е обобщението на асоциацията на природозащитниците от "Легамбиенте" пред “Република“.

Венето обяви извънредно положение с водите е ще бъде последван от други региони по поречието на река По.

#река По #пресъхване #Италия

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