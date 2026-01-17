Роби Уилямс издаде новия си албум три седмици преди официално обявената дата

Британски поп изпълнител и бивш член на поп групата "Тейк Дат" Роби Уилямс пусна новия си студиен албум "Britpop", три седмици преди официално обявената дата. Албумът на 51-годишния изпълнител, който е първият му за последните седем години, получи положителни отзиви от критиците.

В публикация в Инстаграм поп звездата пише: "Хора, хайде, достатъчно време мина. Реших, че искам да го пусна сега. Дълго време чакахме. Сега, моля, действайте. Хайде."

Във видеото на певеца в социалната мрежа се виждат и промоционални материали за албума в Лондон, а надписът гласи: "Britpop" – новият албум – вече е наличен."

"Britpop" е 13-ият студиен албум на Уилямс и включва четири вече издадени сингъла: Rocket, Spies, Human и Pretty Face. Днес излезе и нов сингъл от албума, озаглавен All My Life.

Проектът съдържа и колаборации с бившия колега на Уилямс от "Тейк Дат" - Гари Барлоу, с фронтмена на "Колдплей" Крис Мартин и Тони Айоми от "Блек Сабат".

Rolling Stone му даде четири от пет звезди, като отбеляза:

"Албумът е безкомпромисно луд, както показват вихрещите се китари в Rocket, но тази непрекъсната непредсказуемост е неговата сила."

Вестник "Гардиън" също му присъди четири звезди и посочи влиянието на бритпоп групата "Оейзис" върху Уилямс. Изданието отбеляза:

"Няма как да се сбърка влиянието върху вокалната интонация в All My Life, но мелодиите имат енергия и блясък, които издигат тези песни над нивото на имитация, а резултатите са изключително приятни."

Вестник "Телеграф" също даде четири звезди и определи албума като "изключително забавен".

Първоначално албумът трябваше да излезе през октомври 2025 г., но Уилямс отложи премиерата, след като разбра, че ще съвпадне с издаването на The Life Of A Showgirl на Тейлър Суифт. През следващия месец певецът тръгва на турне под надслов "Long 90’s Tour".