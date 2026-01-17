БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Роби Уилямс издаде новия си албум три седмици преди официално обявената дата

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази
роби уилямс издаде новия албум три седмици официално обявената дата
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Британски поп изпълнител и бивш член на поп групата "Тейк Дат" Роби Уилямс пусна новия си студиен албум "Britpop", три седмици преди официално обявената дата. Албумът на 51-годишния изпълнител, който е първият му за последните седем години, получи положителни отзиви от критиците.

В публикация в Инстаграм поп звездата пише: "Хора, хайде, достатъчно време мина. Реших, че искам да го пусна сега. Дълго време чакахме. Сега, моля, действайте. Хайде."

Във видеото на певеца в социалната мрежа се виждат и промоционални материали за албума в Лондон, а надписът гласи: "Britpop" – новият албум – вече е наличен."

"Britpop" е 13-ият студиен албум на Уилямс и включва четири вече издадени сингъла: Rocket, Spies, Human и Pretty Face. Днес излезе и нов сингъл от албума, озаглавен All My Life.

Проектът съдържа и колаборации с бившия колега на Уилямс от "Тейк Дат" - Гари Барлоу, с фронтмена на "Колдплей" Крис Мартин и Тони Айоми от "Блек Сабат".

Rolling Stone му даде четири от пет звезди, като отбеляза:

"Албумът е безкомпромисно луд, както показват вихрещите се китари в Rocket, но тази непрекъсната непредсказуемост е неговата сила."

Вестник "Гардиън" също му присъди четири звезди и посочи влиянието на бритпоп групата "Оейзис" върху Уилямс. Изданието отбеляза:

"Няма как да се сбърка влиянието върху вокалната интонация в All My Life, но мелодиите имат енергия и блясък, които издигат тези песни над нивото на имитация, а резултатите са изключително приятни."

Вестник "Телеграф" също даде четири звезди и определи албума като "изключително забавен".

Първоначално албумът трябваше да излезе през октомври 2025 г., но Уилямс отложи премиерата, след като разбра, че ще съвпадне с издаването на The Life Of A Showgirl на Тейлър Суифт. През следващия месец певецът тръгва на турне под надслов "Long 90’s Tour".

#нов албум #Роби Уилямс

Последвайте ни

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
3
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Все по-студено, до минус 12°
4
Все по-студено, до минус 12°
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
5
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение
6
Разследват Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Любопитно

Карнавален парад в село Вевчани в Северна Македония (СНИМКИ)
Карнавален парад в село Вевчани в Северна Македония (СНИМКИ)
Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ) Кои национални символи са избрали държавите от еврозоната за своето евро (СНИМКИ)
Чете се за: 16:52 мин.
Разпродадоха за рекордно време билетите за "Евровизия" във Виена Разпродадоха за рекордно време билетите за "Евровизия" във Виена
Чете се за: 01:35 мин.
Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ) Древен римски дом отваря врати с дистанционни обиколки с екскурзовод (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Властите в Судан откриха над 570 ценни антики, откраднати по време на войната Властите в Судан откриха над 570 ценни антики, откраднати по време на войната
Чете се за: 03:07 мин.
Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник" Още повече мистерия във втория епизод на "Мамник"
8573
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Даниел Лорер, ПП-ДБ: Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта Даниел Лорер, ПП-ДБ: Това коалиционно управление премина всички граници на арогантността и наглостта
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Ледено време в половин България в събота Ледено време в половин България в събота
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Кога ще са предсрочните избори и кой ще е служебен премиер?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ