ИЗВЕСТИЯ

Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение

Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Снимка: БТА
Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение. Гласуването вчера даде отговор на въпроса има или няма доверие в правителството и се ползваме с такова. Това коментира премиерът Росен Желязков по повод вчерания вот на недоверие и политическот напрежение днес в парламента.

"Вчера с гласуването в парламента, правителството получи ново доверие. Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители“, коментира премиерът Росен Желязков.

Благодари на всички партии, които попрепиха вчера правителството, включително и на „ДПС – Ново начало“.

„Макар да не са част от коалицията подкрепят правителството и ние имаме усещането за за стабилност на и доверие в мнозинството на България парламент“, каза той.

По думите му в дебат по вота, са се чули аргументи, които са казвани и преди.

„ Най-вече не чухме по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България. Разбрахме, като чели политическата класа търси разрешение на политически въпроси не в парламента, а на улицата, правосъдието трябва да се раздава не в съдебната зала, а някъде другаде, че институциите не си взаимодействат. Това чухме. Картината е друга – имаме нужда от стабилност, за да може да адресираме проблемите там, където им е мястото в рамките на конституционно установения ред“, заяви премиерът.

На въпрос отчитат ли се министрите от кабинета му на Делян Пеевски, Желязков обясни, че не знае по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС.

„А и не виждам някакъв проблем в това да общуват, с която и да е група в парламента, независимо дали е в управлението, независимо дали е в управлението или опозицията“, коментира Желязков.

Той припомни, че у нас разделението на властите е базирано на принципа взаимен контрол и баланс, част от това е и парламентарния контрол. Желязков коментира и публикуваните за обществено обсъждане промени, които въвеждат ограничение на количеството за произвеждане на домашна ракия и вино на домакинство.

"Категорично това няма да стане – това че отново МЗХ публикува несъгласувано за обществено обсъждане текстове, които не са предварително обсъдени, нито е ясна каква е политиката и е ясно, че ще засегне много хора, но не е ясно кой ще облагодетелства, ме накара вчера да наредя на министър Тахов да свали това нещо от обществено обсъждане. Това е посегателство върху исконен бит на българина, така че е недопустимо и няма да се случи. "

Министър-председателят, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдават учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.

