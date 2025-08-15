Рубен Аморим: Бенямин Шешко е готов за игра

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Първият мач на Манчестър Юнайтед от новия сезон е тази неделя срещу Арсенал.

Снимка: БТА
Снимка: БТА
Слушай новината

Рубен Аморим заяви, че новото попълнение на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко е готов да започне мача с Арсенал в неделя – първи и за двата отбора през новия сезон в английската Висша лига. На пресконференцията днес наставникът заяви, че се надява словенският нападател да играе за "червените дяволи" години напред.

Само три месеца след като приключи най-лошия сезон за Юнайтед от 1974-а година насам, придобиването на Шешко и някои други нови попълнения внасят сериозна доза оптимизъм в отбора.

Матеус Куня, Брайън Мбемо и Диего Леон донесоха надежда и бяха допълнени от подписването на талантливия 22-годишен нападател Шешко от РБ Лайпциг за 73.7 милиона паунда миналата събота. Тогава беше и представен – точно преди контролната среща с Фиорентина на "Олд Трафорд", а сега може да влезе в плановете и за неделния двубой.

"Мисля, че има голям потенциал и го виждам във всичко, което прави. Смятам, че може да играе в различни стилове футбол, но сега трябва да усети, че Висшата лига наистина е агресивно първенство. Затова и платихме толкова много пари. Защото взимаме нападател, който ще има своята дълга предстояща история в нашия клуб", започна мениджърът.

След това Аморим беше попитан дали Шешко може да започне като титуляр срещу Арсенал.

"Да, на първо място защото е готов физически. Освен това, откакто е дошъл, не спира да работи индивидуално. Той е от хората, които остават тук, обядват и отиват в медицинското отделение, правят разтягане, стречинги. По цял ден мисли за футбол. Той е наистина обсебен от това и това е хубаво нещо, защото не е нужно да мислиш за този аспект с този млад човек", допълни португалецът.

Пристигането на Шешко обаче отвори нови въпроси за бъдещето на друг нападател – 22-годишният Расмус Хьойлунд. Датският национал е активно сочен за напускане, само две години след като се присъедини от Аталанта за 64 милиона паунда плюс евентуални още осем милиона като допълнителни бонуси. По време на лятото Хьойлунд каза, че иска да остане в Юнайтед и да се бори за мястото си, но срещу Фиорентира остана неизползвана резерва, а слуховете за изпращане в Милан продължават да вървят.

"Той просто е още една опция за нас за атаката. Ще видим. Има още време, но за мача с Арсенал Расмус е в плановете, тъй като е наш футболист", добави наставникът.

Освен евентуално участие на Хьойлунд, би било интересно да се види и участие на вратаря Андре Онана – друг футболист, сочен за напускане. Той имаше травма в бедрото, но се присъедини към лагера.

"Нус Мазрауи и Лисандро Мартинес са аут за мача и няма да играят. Джошуа Зиркзее е възстановен, а както и Онана. Опции са за мача", обясни още португалският мениджър.

