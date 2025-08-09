БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Манчестър Юнайтед обяви пристигането на Бенямин Шешко на "Олд Трафорд"
Пореден абсурд на столичното летище: Авиокомпания отказа...
Тръмп и Путин се срещат в Аляска на 15 август, за да...
Манчестър Юнайтед обяви пристигането на Бенямин Шешко на "Олд Трафорд"

"Червените дяволи" добавиха още огнева мощ това лято.

Бенямин Шешко
Снимка: официален сайт на Манчестър Юнайтед
Манчестър Юнайтед окончателно привлече нападателя Бенямин Шешко. Словенският национал пристига от РБ Лайпциг срещу неназована сума, която според различни източници е повече от 75 млн. евро. Сега той парафира до лятото на 2030 г.

През последните два сезона Шешко е отбелязал най-много голове от всички играчи до 23 години в петте най-силни първенства на Европа. 22-годишният футболист вкара 21 гола и направи 6 асистенции за РБ Лайпциг през последната кампания.

Нападателят се превърна в най-младия дебютант в историята на Словения още през 2021 г. Досега той е натрупал 41 срещи с 16 попадения във визитката си.

#Бенямин Шешко #ФК Манчестър Юнайтед #РБ Лайпциг

