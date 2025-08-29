Руи Мота: Искаме да сме сред най-добрите и сега ще покажем какво можем

Старши треньорът на Лудогорец Руи Мота е амбициран да покаже на какво са способни възпитаниците му в предстоящите мачове от основната фаза на Лига Европа.

Шампионът на България ще се изправи срещу Глазгоу Рейнджърс (г), Бетис (д), ПАОК (д), Ференцварош (г), Ница (д), Йънг Бойс (г), Селта (д) и Малмьо (г).

"Жребият показва колко сериозен турнир е Лига Европа. Всички отбори са от сериозни първенства и мачовете ще бъдат доста сложни. Така е всяка година. Точно това искаме – да бъдем сред най-добрите и сега ще покажем какво можем", заяви наставникът в интервю за БНТ.

В отбора са готови да привлекат още футболисти, стига сделките да са в полза на отбора.

"Дори да трябваше да гостуваме на ПАОК и Бетис, отново щеше да ни е трудно. Програмата е такава, че трябва да запазим концентрацията си върху целите ни. Трябва да извлечем максимума. В края на трансферния прозорец сме и ако намерим сделки, които са добри за отбора, ще се възползваме. В момента най-важно е да възстановим играчите, с които разполагаме", допълни португалецът.

Лудогорец влезе в груповата фаза на турнира след победа с 4:1 след продължения над македонския Шкендия.