Лудогорец срещу Десподов и Ференцварош в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец ще играе с гръцкия ПАОК, където се подвизава бившият футболист на тима и капитан на националния отбор Кирил Десподов, в основната фаза на Лига Европа. Това отреди тегления преди минути жребий. Разградчани ще са домакини в мача с тима от Солун.

Сред съперниците на "орлите" е и унгарският Ференцварош, който го елиминира от Шампионска лига.

Точните дати и часове все още не са известни и УЕФА трябва да направи пълната програма в рамките на едно денонощие.

Срещите започват на 24/25 септември, а следващите дати са 2-и октомври, 23-и октомври, 6-и ноември, 27-и ноември и 11 декември през 2025-а година. Двата кръга след Нова година са на 22-и и на 29-и януари 2026-а.

Всички съперници на българския шампион са Глазгоу Рейнджърс (г), Бетис (д), ПАОК (д), Ференцварош (г), Ница (д), Йънг Бойс (г), Селта (д) и Малмьо (г).

В основната фаза разградчани ще изиграят общо осем двубоя - четири у дома и четири навън. Класирането е общо за всичките 36 състава. Първите 8 продължават напред. Тези от 9-до 16-то място ще се изправят в плейоф срещу съставите от 17-то до 24-то място, а останалите отпадат.

Двукратният победител в турнира Порто (Португалия) ще приеме шотландския Глазгоу Рейнджърс и Цървена звезда (Белград), а също така на "Драгао" ще гостуват френския Ница и Малмьо (Швеция). "Драконите" ще пътуват за мачове с РБ Залцбург и Виктория (Пилзен), а също така на Нотингам Форест и Утрехт.

Глазгоу Рейнджърс и Виктория (Пилзен) пък ще играят и с отбора с най-висок коефицент – Рома. Римските "вълци" ще имат две гостувания в Шотландия – освен на Рейнджърс, и на другия гранд от Глазгоу - Селтик. Домакинства за Рома ще има на датския Мидтиланд и германския Щутгарт.

Английският Астън Вила, който играе все по-успешно в Европа, ще гостува на изненадващия носител на купата на Нидерландия – Го Ахед Ийгълс. На Вила Парк пък ще гостуват РБ Залцбург, Макаби (Тел Авив, Израел), Йънг Бойс (Швейцария) и италианския Болоня. Вила ще гостува и в Истанбул на уволнилия днес Жозе Моуриньо отбор на Фенербахче.