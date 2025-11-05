БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Румънецът Мариан Мариница застава начело на националния отбор по футбол на Зимбабве

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Договорът на румънския специалист е за една година.

Румънецът Мариан Мариница застава начело на националния отбор по футбол на Зимбабве
Слушай новината

Мариан Мариница е новият селекционер на националния отбор на Зимбабве. Назначението идва около шест седмици преди финалите за Купата на африканските нации.

Договорът на румънския специалист е за една година, съобщи футболната асоциация на страната.

60-годишният румънец, който започна като треньор в школата на Лейтън Ориент в Англия, е поемал преди това два африкански национални отбора - Малави, на финалите за Купата на нациите през 2021 г. в Камерун, и Либерия, която го уволни по средата на квалификациите за Купата на нациите през 2025 г. преди една година.

Мариница заменя германския треньор Михаел Неес, когото Зимбабве уволни, след като не успя да спечели мач в квалификационната си кампания за Мондиал 2026, която приключи миналия месец.

Зимбабве е в Група Б за Купата на нациите и започва кампанията си срещу Египет в Агадир на 22 декември. В групата те ще се изправят и срещу Ангола и съседите си Южна Африка.

# Мариан Мариница

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с евро
1
2 години след като Хърватия прие единната валута: Какъв е животът с...
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити при акция на СДВР, НАП и БАБХ
2
Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити...
Скача таксата за издаване на лична карта
3
Скача таксата за издаване на лична карта
Българските евромонети - къде и как се секат?
4
Българските евромонети - къде и как се секат?
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
5
Линейка уби пешеходец пред спешния център в Симеоновград
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения срещу военния прокурор на Израел
6
Скандал с изтезания на задържани палестинци: Повдигнаха обвинения...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
2
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
3
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Напусна ни Иван Тенев
6
Напусна ни Иван Тенев

Още от: Национални отбори

Истории от Световните първенства – 1950
Истории от Световните първенства – 1950
Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026 Талант на Турция пропуска последните квалификационни срещи за Мондиал 2026
Чете се за: 01:50 мин.
България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени България разбра групата си за квалификациите за световното по футбол за жени
Чете се за: 01:30 мин.
Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал Де ла Фуенте: Не е имало никакъв инцидент между Ямал и Карвахал
Чете се за: 01:32 мин.
Изложба с най-легендарните екипи на България ще бъде открита в Бургас Изложба с най-легендарните екипи на България ще бъде открита в Бургас
Чете се за: 02:52 мин.
Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026 Мениджърът Стив Кларк върна четирима футболисти в състава на Шотландия за квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за 2026 г.
Тристранката се събира извънредно, за да обсъди проектобюджета за...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе Кола се удари в стълб и избухна в пламъци в Русе
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша" Гледат мярката на мъжа, който помете 6 паркирани коли на столичния булевард "Витоша"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани е новият кмет на Ню Йорк
Чете се за: 03:05 мин.
По света
НА ЖИВО: Заседание на парламента: Какво включва седмичната програма...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Повдигат обвинение на шофьора на камиона, превозвал мигранти от...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Товарен самолет се разби в Кентъки: Най-малко 7 са загинали, 11 са...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Отвориха летището в Брюксел след сигнал за дрон
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ