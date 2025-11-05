Румънецът Мариан Мариница застава начело на националния отбор по футбол на Зимбабве

Мариан Мариница е новият селекционер на националния отбор на Зимбабве. Назначението идва около шест седмици преди финалите за Купата на африканските нации.

Договорът на румънския специалист е за една година, съобщи футболната асоциация на страната.

60-годишният румънец, който започна като треньор в школата на Лейтън Ориент в Англия, е поемал преди това два африкански национални отбора - Малави, на финалите за Купата на нациите през 2021 г. в Камерун, и Либерия, която го уволни по средата на квалификациите за Купата на нациите през 2025 г. преди една година.

Мариница заменя германския треньор Михаел Неес, когото Зимбабве уволни, след като не успя да спечели мач в квалификационната си кампания за Мондиал 2026, която приключи миналия месец.

Зимбабве е в Група Б за Купата на нациите и започва кампанията си срещу Египет в Агадир на 22 декември. В групата те ще се изправят и срещу Ангола и съседите си Южна Африка.