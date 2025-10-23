БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание за употреба на забранено вещество

от БНТ
Спорт
Световната рекордьорка в маратона при жените е признала за провинението.

Рут Чепнгетич
Снимка: БТА
Световната рекордьорка по маратон при жените Рут Чепнгетич беше наказана за три години, след като е признала допинг нарушение, съобщиха от Отдела за почтеност на леката атлетика.

От организацията информираха, че Чепнгетич е признала нарушения на антидопинговите правила за наличието и употребата на забранения диуретик хидрохлоротиазид, който може да се използва за прикриване на употребата на допинг. Тя беше отстранена през юли.

Отдела за почтеност на леката атлетика също така заяви, че Рут Чепнгетич е приела обвиненията и санкцията, последвали положителен тест за забранения диуретик от проба, взета на 14 март.

31-годишната кенийска бегачка подобри световния рекорд с почти две минути по време на Чикагския маратон миналата година, постигайки време от 2.09:56 часа. От организацията заявиха още, че всички постижения и рекорди на Чепнгетич преди пробата от 14 март ще останат в сила.

