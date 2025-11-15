С човек по-малко Казахстан спечели точка в домакинството на Белгия

Световната квалификация между Казахстан и Белгия завърши при равенство 1:1. Домакините стигнаха до точка, макар да играха с човек по-малко след 79-ата минута.

Възпитаниците на Талгат Байсуфинов откриха резултата на стадион "Астана Арена" в Астана в 8-ата минута. Дастан Сатпаев проби в наказателното поле и се разписа с удар в близкия ъгъл.

"Червените дяволи" търсеха изравнителен гол до почивката, но Темирлан Анарбеков се справи с изстрели на Ханс Ванакен, Леандро Тросар, Шарл Де Кетеларе и Тимоти Кастан.

Три минути след подновяването на играта през второто полувреме гостите възобновиха равенството. Ханс Ванакен изравни с глава след центриране на Тимоти Кастан.

В 79-ата минута казахстанците останаха с човек по-малко на терена след директен червен картон на Ислам Чесников. Първоначално полузащитникът получи жълт картон за настъпване по ахилеса на Жереми Доку, но след намесата на ВАР бе изгонен.

Футболистите в червено не успяха да се възползват от численото си предимство. Темирлан Анарбеков отрази удар на Никола Раскин, за да заслужи точка на тима си.

Белгия оглавява класирането в група J с актив от 15 пункта. Казахстан завършва на предпоследната 4-а позиция в подреждането с 8 точки.