Със съвременни технологии учени "съживяват" графити от античния град Помпей

Съвременните технологии разкриват нови детайли от ежедневието в античния римски град Помпей, като фокусът на ново проучване е насочен върху част от стена в коридор, който някога е свързвал театралния квартал с древния път Виа Стабиана, съобщава Ройтерс.

Проектът е разработен от изследователи от Сорбоната и Квебекския университет в сътрудничество с Археологическия парк Помпей. Целта да се направи цялостна преоценка на многобройните графити, оцелели в този силно посещаван древен проход.

Проучванията са проведени през 2022 и 2025 г. Чрез интердисциплинарен подход, съчетаващ епиграфика, археология, филология и дигитални методи, изследователите са успели да препрочетат и интерпретират наново намерените надписи. Резултатите представят картина на ежедневието, емоциите и езика на хората, населявали Помпей. Археолозите отбелязват, че не са очаквали да попаднат на нови открития върху повърхността на стената, считана за добре документирана, но са успели да идентифицират около 300 надписа, включително 79 нови, пояснява Ройтерс.

Примери за известни досега текстове включват прибързано сбогуване с любим - "Бързам. Сбогом, мой Сава, увери се, че ме обичаш!". Друг надпис показва предаността на Мете, робиня от Атела, към нейния любим Кресто, с молба за благоволение на Венера, римската богиня на любовта. Сред новите открития са също бледа скица на двама гладиатори в битка и началото на любовна декларация - "Ерато обича...", информира Ройтерс.

"Технологията е ключът, който отваря нови пространства на древния свят за нас - и ние също трябва да предадем тези пространства на обществеността", каза Габриел Цухтригел, директор на Археологическия парк Помпей.

В момента се работи по проект за защита и подобряване на над 10 000 надписа в Помпей - изключително културно наследство. Само използването на съвременни технологии може да гарантира, че тези свидетелства за ежедневието в античния град ще бъдат запазени за бъдещето. Приложената технология се основава на виртуална мрежа, която документира пространствените и тематични връзки между надписите. Освен това стените на коридора се анализират с помощта на Reflectance Transformation Imaging (RTI), компютърно подпомагана фотографска техника, при която обектът се снима от различни ъгли на светлината.

Древният град Помпей се е намирал в подножието на вулкана Везувий. По време на изригванията през 79 г. сл. Хр. пепел, кал и лава са погребали населените места в района, но и частично са запазили града. Помпей е преоткрит едва през XVIII век. Археологическият обект, където продължават да се появяват сензационни находки, е една от най-популярните туристически атракции в Италия, припомнят още от watson.ch.