Състезанието "Луковитски моми" се проведе за 35-и пореден път

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Това се случи седмица преди националния шампионат в Пирдоп.

Състезанието "Луковитски моми" се проведе за 35-и пореден път
Слушай новината

Най-популярното състезание по крос кънтри в България от календара на Българска федерация лека атлетика "Луковитски моми" за 35-и пореден път на традиционното трасе с обиколка от 1000 метра около стадион "Христо Ботев" - седмица преди националния шампионат в Пирдоп.

150 картотекирани състезатели и над 100 малки атлети от цялата страна застанаха на старт във влажното време, като малчуганите от детските градини бягаха 100 и 200 метра, а децата от началните класове 600 метра.

При девойките до 18 години на 2000 метра триумфира Стефания Любенова (Евър Варна), а при юношите до 18 години Ангел Дарандашев взе златото.

В женското бягане на 2000 метра Янислава Маринова (Орхание Ботевград) слезе под 7 минути и спечели за 6:54 пред Наталия Кременска (Евър Варна) 7:09 и Весела Панчева (Левски 2016 София) с 8:56.

В мъжката надпревара двубоят между Иван Андреев (Дунав Русе) и Чудомир Черногоров (Евър Варна) доведе до резултати под 9 минути на 3000 метра. Андреев победи с 8:54 срещу 8:59 на Черногоров. Станислав Рашков (Етър Академи Велико Търново) е трети с 9:16.

Призьорите бяха наградени от легендарната атлетка Светла Димитрова-Пищикова - двукратна световна шампионка на седмобой за девойки, двукратна европейска шампионка на 100 метра с препятствия за жени, вицешампионка на света на 100 метра с препятствия и участничка на пет Олимпийски игри.

