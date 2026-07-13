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Саудитска Арабия е неутрализирала ракети на йеменските хути

Христо Ценов от Христо Ценов
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Снимка: Pixabay
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Саудитска Арабия е неутрализирала балистични ракети, изстреляни от йеменските хути. Ударът е отговор на по-ранна саудитска атака срещу йеменско летище.

Хутите обвиниха Рияд, че атаката е била извършена с цел да се предотврати кацането на ирански самолети.

Новите развития създават напрежение, което представлява предизвикателство за дългогодишното примирие между Рияд и групировката, подкрепяна от Иран.

Хутите предупредиха пътническите авиолинии да избягват полети през въздушното пространство на Саудитска Арабия.

#йеменско летище #неутрализирани удари #йеменските хути # Саудитска Арабия

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