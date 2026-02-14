БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно...
Чете се за: 17:00 мин.
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението...
Чете се за: 05:15 мин.
Мъжът, намушкал трима души в "Подуяне", остава...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТРАГЕДИЯТА В КРАН МОНТАНА

Семейства на жертвите се изправиха срещу обвиняемите за пожара в бар в Кран Монтана

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Запази
швейцарската полиция идентифицира всички жертви трагедията кран монтана
Слушай новината

Роднини на жертвите на смъртоносния пожар на Нова година в препълнен бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана отправиха словесни нападки срещу собствениците на бара, когато те пристигнаха днес в съда, за да дадат показания по време на разпита им, предаде ДПА.

Джесика и Жак Морети бяха ескортирани от полицията до сградата на съда в административния център на кантона Вале - Сион.

Прокуратурата премести разпита в по-големия комплекс "Енърджиполис", за да може да побере колкото се може повече адвокати и роднини на жертвите.

Някои от роднините викаха "Убийци" и "Вие сте чудовища".

Съпрузите Морети са разследвани за непредумишлено убийство, небрежност, довела до телесна повреда, и небрежност, довела до пожар. Те са освободени под гаранция.

Пожарът в бара "Констеласион" отне живота на 41 души, а около 80 души са с тежки наранявания, много от които са под 18 години и вероятно ще останат в болница в продължение на месеци.

Първоначалното разследване сочи, че фойерверки са запалили облицовката от акустична пяна на тавана, а пламъците бързо са се разпространили. Тясната стълба в мазето на бара е попречила на много хора да избягат навреме.

#трагедия в Кран Монтана #пожар в бар

Водещи новини

Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на изборите на 19 февруари
Президентът Йотова ще издаде указ за нов кабинет и за датата на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово Просяк от Ботевград пазарувал с фалшиво евро в няколко магазина в Карлово
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство? На Трифон Зарезан: В криза ли е родното винопроизводство?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти 250 000 души се събраха на мащабен протест в Мюнхен срещу иранските власти
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Мюнхенската конференция: САЩ и Европа между напрежението и...
Чете се за: 05:15 мин.
По света
Все повече и все по-жестоки са случаите на домашно насилие над жени
Чете се за: 17:00 мин.
У нас
Случаят „Петрохан“: Политически престрелки около...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
От сватба в двора до правнучета: 60 години Величка и Петър вървят...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ