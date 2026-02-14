Семейства на жертвите се изправиха срещу обвиняемите за пожара в бар в Кран Монтана

Роднини на жертвите на смъртоносния пожар на Нова година в препълнен бар в швейцарския ски курорт Кран Монтана отправиха словесни нападки срещу собствениците на бара, когато те пристигнаха днес в съда, за да дадат показания по време на разпита им, предаде ДПА.

Джесика и Жак Морети бяха ескортирани от полицията до сградата на съда в административния център на кантона Вале - Сион.

Прокуратурата премести разпита в по-големия комплекс "Енърджиполис", за да може да побере колкото се може повече адвокати и роднини на жертвите.

Някои от роднините викаха "Убийци" и "Вие сте чудовища".

Съпрузите Морети са разследвани за непредумишлено убийство, небрежност, довела до телесна повреда, и небрежност, довела до пожар. Те са освободени под гаранция.

Пожарът в бара "Констеласион" отне живота на 41 души, а около 80 души са с тежки наранявания, много от които са под 18 години и вероятно ще останат в болница в продължение на месеци.

Първоначалното разследване сочи, че фойерверки са запалили облицовката от акустична пяна на тавана, а пламъците бързо са се разпространили. Тясната стълба в мазето на бара е попречила на много хора да избягат навреме.