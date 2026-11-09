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Шефът на ВиК-Монтана отива на съд за длъжностни престъпления

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правосъдие - съд - Темида
Снимка: Canva
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Окръжна прокуратура – Монтана предаде на съд управителя на „ВиК“ ООД – гр. Монтана за длъжностни престъпления, съобщиха от институцията. Според държавното обвинение в периода 2014 г. - 2022 г., в качеството си на длъжностно лице, В.И. не организирал и не осигурил функционирането на система за вътрешен финансов контрол в управляваното от него дружество, контрол във всички ръководени от него структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност. Той не осъществил текущ контрол върху изпълнението на финансови ангажименти, поети от дружеството по сключени договори, по които „ВиК” ООД - гр. Монтана било възложител. Обвиняемият В.И. не упражнил достатъчен контрол върху работата на отговорните служители в управляваното от него дружество, на които било възложено отчитането на обществено имущество по смисъла на закона, въпреки че бил длъжен да го прави.

В резултат на това за „Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Монтана последвали значителни щети в общ размер на 852 614,09 лева (435 934,66 евро) с ДДС.

По досъдебното производство са събрани доказателства, че в периода 25.08.2017 г. - 02.09.2019 г. в гр. Монтана обвиняемият В.И. умишлено не положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество във връзка с еднолично договорен и сключен договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейни води в нарушение на законовите изисквания. Сключването на договора, поемането на задължения и изплащането на суми по него били извършени без да са налице условията за неотложност и за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне с изпълнител. Не били извършени предварителни проучвания и не била избрана технологична схема за пречистване на водата. Не бил изготвен и одобрен инвестиционен проект за пречиствателна станция, нито било издадено разрешение за строеж по реда на ЗУТ. В резултат „ВиК“ ООД - гр. Монтана придобило елементи от пречиствателна станция, негодна по предназначение и неизползваема за в бъдеще. От това последвали значителни щети за „ВиК“ ООД - гр. Монтана в размер на 114 000 лева (58 287,27 евро) с ДДС.

Предстои делото да продължи в съда.

#шефът на ВиК - Монтана #длъжностни престъпления #съд

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