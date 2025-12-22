БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шер, Уитни Хюстън, Пол Саймън и Карлос Сантана ще бъдат удостоени с почетни награди "Грами“

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Още
Запази
шер уитни хюстън пол саймън карлос сантана бъдат удостоени почетни награди грамиldquo
Слушай новината

Шер, Уитни Хюстън, Карлос Сантана, Пол Саймън ще бъдат удостоени с почетни награди "Грами" за цялостен принос за развитието на музиката, съобщи електронното издание на "„Варайъти", като цитира Националната звукозаписна академия на САЩ.

Почетни отличия ще получат също певицата Чака Кан и нигерийският мултиинструменталист Фела Кути.

Хюстън и Кути ще бъдат наградени посмъртно.

"За нас е истинска чест да отличим тазгодишните лауреати на наградата за специални заслуги – изключителни изпълнители, чието влияние обхваща поколения, жанрове и основата на съвременната музика", каза в разпространено изявление Харви Мейсън-младши, главен изпълнителен директор на Националната звукозаписна академия на САЩ.

"Всеки от тях е оказал дълбоко и трайно влияние и с нетърпение очакваме да отпразнуваме забележителните им постижения в навечерието на церемонията за наградите "Грами".

Почетните отличия ще бъдат връчени в Лос Анджелис на 31 януари, ден преди основната церемония за наградите "Грами". Призовете за цялостен принос се присъждат на изпълнители, които са допринесли особено много в областта на звукозаписите и музиката.

#Пол Саймън #Карлос Сантана #Шер #УИТНИ ХЮСТЪН

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
3
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
4
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
5
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
НА ЖИВО: Втори манш на слалома в Алта Бадия
6
НА ЖИВО: Втори манш на слалома в Алта Бадия

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Любопитно

Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене (СНИМКИ)
Хиляди хора се събраха край Стоунхендж за зимното слънцестоене (СНИМКИ)
Дядо Коледа потегли от Лапландия Дядо Коледа потегли от Лапландия
Чете се за: 00:20 мин.
Искаш да видиш известния фонтан "Ди Треви" в Рим - плащаш 2 евро Искаш да видиш известния фонтан "Ди Треви" в Рим - плащаш 2 евро
Чете се за: 00:42 мин.
Полярна мечка осинови чуждо мече Полярна мечка осинови чуждо мече
Чете се за: 00:42 мин.
Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро Дядо Коледа се гмурна в аквариума в Рио де Жанейро
Чете се за: 00:30 мин.
Дядо Коледа: Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим Дядо Коледа: Да бъдем заедно е подарък, който всички можем да дадем и получим
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:22 мин.
Борба
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ