Шесткратната олимпийска шампионка Даяна Таураси обяви оттеглянето си от WNBA

Шесткратната олимпийска шампионка Даяна Таураси обяви, че прекратява кариерата си в първенството на женската Национална баскетболна асоциация WNBA.

42-годишната топреализаторка за всички времена на лигата донесе три шампионски титли за своите 20 години с екипа на Финикс Меркюри.

Тя е първата баскетболистка, спечелила шест олимпийски златни медала с отбора на САЩ, последният от които в Париж 2024. Таураси също така е три пъти световна шампионка.

After 20 years of playing in the WNBA, Diana Taurasi is officially retiring



Thank you Diana for changing the game forever, all of the accolades could never amount to the type of person and edge you embodied when you stepped out there on the court



One-of-One pic.twitter.com/dEtE4NDrGH