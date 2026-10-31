Сигурността в Черно море: Евродепутатите на посещение във Варна

Заради ескалацията в Черно море, делегация на ЕП е на посещение в България. Визитата се провежда броени дни след приемането на резолюция, която осъжда атаките срещу търговски кораби.



Евродепутатите поставиха и въпроса за финансовата подкрепа за България и Румъния чрез новосъздадения компенсаторен фонд за държавите, граничещи с Русия, Украйна и Беларус. Планираното финансиране за периода 2028-34 е 22 милиарда и 300 милиона евро. Новото искане ще бъде за още 2 милиарда, специално за България. Във Варна евродепутатите посетиха Военноморската база и Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето Военноморско училище. Според евродепутатите България играе важна роля в Черноморския регион, но тя не бива да се изправя сама срещу проблемите. Те изразиха своята солидарност към страната ни и подчертаха, че трябва да се мисли за цялостен пакет от мерки, за да се гарантира сигурността в тази част на Европа.

Свен Симон, член ва ЕП: “Става дума за една агресивна война. Последиците се усещат най- много от хората, които живеят тук в близост до конфликта. Съвсем естествено е българите да се притесняват за сигурността на своите семейства, за своя бизнес и за бъдещето си.” Яцек Протас, член на ЕП: “Настояваме за увеличение на публичните инвестиции, както и нивото на държавна помощ за предприемачите. Допълнителните средства, които настояваме да бъдат отпуснати за България ще подпомогнат туристическия сектор, земеделието, превозвачите и ще гарантира сигурността на населението на България.. ”