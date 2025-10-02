Симеон Деянов и Калина Недялкова с нови златни отличия на Държавното първенство по ролкови ски

Симеон Деянов (Узана 2007) и Калина Недялкова (Александър Логистик) триумфираха и във втория ден от лятното Държавно първенство по ски бягане с ролкови ски, като спечелиха златните медали в своите категории. Надпреварата, част от календара на Международната федерация по ски (FIS), се провежда в Сапарева баня под организацията на Българската федерация по ски и местната община.

В дисциплината масов старт на 10 км свободен стил при мъжете, Деянов отново демонстрира отлична форма и финишира първи. Второто място, както и в класическия стил от предишния ден, зае Даниел Пешков (СК Банско), а трети се нареди Николай Николов от клуб „Паничище 2009“.

При жените, в дистанцията от 5 км свободен стил, Калина Недялкова също повтори успеха си от първия ден, като грабна златото. Съотборничката ѝ от „Александър Логистик“ Антония Григорова се класира трета, а между тях се нареди Елена Христева от клуб „Тритон Екстриим“.

Призьорите бяха наградени лично от Георги Бобев – вицепрезидент на БФСки, кмета на Сапарева баня Калин Гелев, общински съветници и Веселин Цинзов – координатор по ски бягане в БФСки.