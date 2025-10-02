БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Деянов и Калина Недялкова с нови златни отличия на Държавното първенство по ролкови ски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Други спортове
Запази

Призьорите бяха наградени лично от Георги Бобев – вицепрезидент на БФСки, кмета на Сапарева баня Калин Гелев, общински съветници и Веселин Цинзов – координатор по ски бягане в БФСки.

Симеон Деянов
Снимка: БФ Ски
Слушай новината

Симеон Деянов (Узана 2007) и Калина Недялкова (Александър Логистик) триумфираха и във втория ден от лятното Държавно първенство по ски бягане с ролкови ски, като спечелиха златните медали в своите категории. Надпреварата, част от календара на Международната федерация по ски (FIS), се провежда в Сапарева баня под организацията на Българската федерация по ски и местната община.

В дисциплината масов старт на 10 км свободен стил при мъжете, Деянов отново демонстрира отлична форма и финишира първи. Второто място, както и в класическия стил от предишния ден, зае Даниел Пешков (СК Банско), а трети се нареди Николай Николов от клуб „Паничище 2009“.

При жените, в дистанцията от 5 км свободен стил, Калина Недялкова също повтори успеха си от първия ден, като грабна златото. Съотборничката ѝ от „Александър Логистик“ Антония Григорова се класира трета, а между тях се нареди Елена Христева от клуб „Тритон Екстриим“.

Призьорите бяха наградени лично от Георги Бобев – вицепрезидент на БФСки, кмета на Сапарева баня Калин Гелев, общински съветници и Веселин Цинзов – координатор по ски бягане в БФСки.

#Симеон Деянов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
1
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода "Петрохан"
2
Опасно време: Дъжд, сняг и закъсали коли на прохода...
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
3
Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
4
Огромно задръстване на магистрала "Хемус" (ВИДЕО)
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината срещу шарката по дребните животни?
6
"С една инжекция не става нищо": Панацея ли е ваксината...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
5
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Зимни

Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Италия е готова да приеме Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Лиа Любенова зае 24-то място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку Лиа Любенова зае 24-то място в турнира по фигурно пързаляне за Гран При на Баку
Чете се за: 00:52 мин.
Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород Анджей Баргел направи първото в света спускане със ски от Еверест без допълнителен кислород
Чете се за: 04:25 мин.
Отложиха въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Милано и Кортина Отложиха въпроса за допускането на руските спортисти на Олимпийските игри в Милано и Кортина
Чете се за: 01:45 мин.
13-то място за Деян Михайлов на турнира Гран При в Баку за юноши 13-то място за Деян Михайлов на турнира Гран При в Баку за юноши
Чете се за: 00:50 мин.
Звезда в биатлона ще се яви в съда за измами с банкови карти Звезда в биатлона ще се яви в съда за измами с банкови карти
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за автомобили временно са затворени
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности Частично бедствено положение в Бургас: Залети улици, плаващи коли и откъснати местности
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците" Александър Джартов: За съжаление все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
Чете се за: 01:50 мин.
Общество
Анастасия Стойчева, НИМХ: Дъждът ще продължи още денонощие
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Катастрофа затвори временно движението в Кресненското дефиле и в...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Летището в Мюнхен беше затворено заради летящи дронове над него
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Разкриха самоличността на нападателя, който атакува синагога в...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ