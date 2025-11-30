БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в...
Чете се за: 02:20 мин.
Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаквайте: Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Вижте епизода от поредицата тази неделя, 30 ноември, от 13:15 часа по БНТ 1.

гледайте екатерина дафовска предаването зала славата
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Олимпийската шампионка от Игрите в Нагано (Япония) през 1998 година Екатерина Дафовска е поредният голям български спортист, който попада пред обектива на предаването на БНТ "Зала на славата".

На 28 ноември 2025 г. тя чества своя 50-годишен юбилей.

"Когато печелиш медали на световно първенство и стъпиш на стълбичката, започваш да мечтаеш повече. Когато това нещо се случи на най-важното състезание, това е едно голямо удовлетворение", споделя тя.

Гледайте Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата" в неделя, 30 ноември, от 13:15 часа по БНТ 1.

Свързани статии:

Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей
Екатерина Дафовска празнува своя 50-годишен юбилей
Биатлонистката е първата и единствена олимпийска шампионка на...
Чете се за: 01:55 мин.
#Екатерина Дафовска

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
3
Протест срещу руския посланик Елеонора Митрофанова в Стара Загора
Андреевден е!
4
Андреевден е!
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток от свободния пазар
5
Експеримент: КЕВР ще плаща на битови потребители, за да ползват ток...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
6
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
2
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
4
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
5
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Видео

НА ЖИВО: Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
НА ЖИВО: Валери Божинов, Гьоко Хаджиевски и Радослав Янков в "Арена спорт"
НА ЖИВО: Финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика по БНТ 3 НА ЖИВО: Финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
От Академик са доволни от представянето си на световното първенство по естетическа групова гимнастика От Академик са доволни от представянето си на световното първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:52 мин.
Спортни новини 30.11.2025 г., 12:20 ч. Спортни новини 30.11.2025 г., 12:20 ч.
Националките на България: Бяхме малко притеснени, но успяхме да се насладим на състезанието Националките на България: Бяхме малко притеснени, но успяхме да се насладим на състезанието
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица по БНТ 3 Гледайте срещата от НВЛ за жени ЦСКА – Марица по БНТ 3
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с удължителен
Росен Желязков: Ако оттеглим Бюджета, трябва да влезем в 2026 г. с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Доматите и краставиците все по-скъпи Доматите и краставиците все по-скъпи
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира Борислав Гуцанов: Диалог е ключовата дума, не трябва да се радикализира
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките" Венко Сабрутев: Говорим на Борисов за обедняване на хората, а той - "ще ми пипнете ли ушичките"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Андреевден е!
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"За пръв път виждам тая банкнота": Голяма част от...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Нека да има най-лошият мир, но не и война": Съдбата на...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ