Очаквайте: Екатерина Дафовска в предаването "Зала на славата"

Олимпийската шампионка от Игрите в Нагано (Япония) през 1998 година Екатерина Дафовска е поредният голям български спортист, който попада пред обектива на предаването на БНТ "Зала на славата".

На 28 ноември 2025 г. тя чества своя 50-годишен юбилей.

"Когато печелиш медали на световно първенство и стъпиш на стълбичката, започваш да мечтаеш повече. Когато това нещо се случи на най-важното състезание, това е едно голямо удовлетворение", споделя тя.

