Четирима убити при стрелба в Северна Калифорния

Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно събиране в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Според говорителката на полицията в окръг Сан Хоакин, Хедър Брент, сред жертвите има и деца.

Сигналът за стрелбата е получен малко преди 18 часа местно време, 4 часа сутринта българско.