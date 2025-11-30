Четирима убити при стрелба в Северна Калифорния

Сред жертвите има и деца
Четирима души бяха убити, а десет ранени при стрелба на семейно събиране в Стоктън, Северна Калифорния, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.
Според говорителката на полицията в окръг Сан Хоакин, Хедър Брент, сред жертвите има и деца.
Сигналът за стрелбата е получен малко преди 18 часа местно време, 4 часа сутринта българско.
"Разследването продължава и информацията към момента е оскъдна. Първоначалните индикации сочат, че това може да е целенасочен инцидент и следователите проучват всички възможности", написа Брент в Екс.