БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин

Не пропускайте битките за отличията от 2 до 7 декември в ефира на БНТ.
Отново е време за поредния завладяващ плувен турнир в ефира на БНТ!
Европейското първенство в малък басейн в Люблин ще излъчи най-добрите плувци, а битките за отличията ще бъдат знаменити.
Седем българи заминават за Полша с амбицията да подобрят личните си постижения и да запишат финали в отделните дисциплини на един от най-конкурентните спортове на света.
Европейският плувен елит очаква с нетърпение предколедното шоу, а вие не го пропускайте!
От 2 до 7 декември, всяка сутрин от 11:00 часа и всяка вечер от 20!
Гледайте плувната надпревара в Люблин, Полша в ефира на БНТ 3! Ще бъде пълно с емоции.