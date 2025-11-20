БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БНТ 3 ще предава европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Не пропускайте битките за отличията от 2 до 7 декември в ефира на БНТ.

плуване шести ден световното първенство малък басейн будапеща галерия
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Отново е време за поредния завладяващ плувен турнир в ефира на БНТ!

Европейското първенство в малък басейн в Люблин ще излъчи най-добрите плувци, а битките за отличията ще бъдат знаменити.

Седем българи заминават за Полша с амбицията да подобрят личните си постижения и да запишат финали в отделните дисциплини на един от най-конкурентните спортове на света.

Европейският плувен елит очаква с нетърпение предколедното шоу, а вие не го пропускайте!

От 2 до 7 декември, всяка сутрин от 11:00 часа и всяка вечер от 20!

Гледайте плувната надпревара в Люблин, Полша в ефира на БНТ 3! Ще бъде пълно с емоции.

Свързани статии:

Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията
Европейското първенство по плуване в Люблин завладява ефира на БНТ - кои са фаворитите за отличията
БНТ ще излъчи битките за медалите в полския град.
Чете се за: 10:00 мин.
#европейско първенство по плуване Люблин 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
4
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
След решението на КС за референдум за еврото - политическите коментари (ОБЗОР)
5
След решението на КС за референдум за еврото - политическите...
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем какво правите
6
Лондон към Путин след като засече руски кораб: Виждаме ви - знаем...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Други спортове

Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 20.11.2025 г., 06:30 ч.
БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика БНТ ще излъчи финалите на световно първенство по естетическа групова гимнастика
Чете се за: 00:37 мин.
Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 19.11.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 19.11.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 19.11.2025 г., 12:25 ч.
Стефан Ботев: Нямаме никакви разминавания с Карлос Насар Стефан Ботев: Нямаме никакви разминавания с Карлос Насар
Чете се за: 01:02 мин.
Спортни новини 18.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 18.11.2025 г., 20:50 ч.

Водещи новини

ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Досиетата "Епстийн" ще бъдат разсекретени
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ