БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Запази
прасе касичка парламента изразиха недоволството бюджета
Снимка: БТА
Слушай новината

С поставяне на арт инсталация на прасе-касичка пред сградата на парламента от "Продължаваме Промяната" (ПП) изразиха недоволството си от план-сметката за 2026 г.

Инсталацията символизира касичката на властта и централния бюджет на министъра на финансите Теменужка Петкова, обясни пред журналисти председателят на ПП Асен Василев. Не е ясно за какво ще се харчат парите при увеличение на бюджета с 800 милиона лева, каза той.

Народният представител допълни, че, ако не се пълни касичката, няма да има нужда да се вдигат осигуровките и данък "дивидент". План-сметката казва, че ще вземе по 600 лв. от всеки български гражданин, за да напълни касичката на властта, каза Василев.

Според него гражданите няма да получат увеличение на заплатите догодина, а бизнесът няма да прави инвестиции. Организираме и подписка за всеки, който не иска парите му да отидат в прасето-касичка, каза още той.

снимки: БТА

На въпрос за коледните добавки за пенсионерите Василев посочи, че, ако има достатъчно пари, правителството трябва да осигури добавки. Това не трябва да е за сметка на трайното увеличение на пенсиите, отбеляза депутатът.

#касичка #Бюджет 2026 #"Продължаваме промяната" #Асен Василев #прасе

Последвайте ни

ТОП 24

Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
1
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
3
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
4
Зрелищна катастрофа на пътя Бургас - Слънчев бряг
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
5
Хванаха автоджамбаза с прякор "Джуджето" (СНИМКИ)
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път на един от най-обичаните съвременни светии оживява на екрана
6
"Свети Паисий - от Фараса към небесата" - духовният път...

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
3
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Политика

ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
Чете се за: 01:20 мин.
Проф. Пламен Киров за решението на КС: Целесъобразността не може да се развива извън закона Проф. Пламен Киров за решението на КС: Целесъобразността не може да се развива извън закона
Чете се за: 02:25 мин.
Комисията за контрол над службите в парламента изслушва и.ф. шеф на ДАНС Комисията за контрол над службите в парламента изслушва и.ф. шеф на ДАНС
Чете се за: 00:32 мин.
Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър Системата за управление на приходите скара ПП-ДБ с финансовия министър
Чете се за: 03:22 мин.
Заради скъпа поддръжка: Правителственият самолет "Фалкон" се продава Заради скъпа поддръжка: Правителственият самолет "Фалкон" се продава
Чете се за: 04:57 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене
НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв. ГЕРБ предлагат коледните добавки за най-ниските пенсии да са 120 лв.
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета Прасе-касичка пред парламента: От ПП изразиха недоволството си за бюджета
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна Паркирането около големи столични болници - мисия невъзможна
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Кисели краставички с парацетамол и риба с живак - спряха опасни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Манол Генов за проверките по Черноморието: Апокалипсисът в Елените...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото срещу бившата полицайка Симона Радева е на финалната права
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Тръмп одобри плана от 28 точки за слагане на край на войната в Украйна
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ