НА ЖИВО: Проектобюджетите на ДОО и НЗОК влизат за обсъждане в пленарната зала на първо четене

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Проектобюджетите на Държавното обществено осигуряване и Здравната каса влизат за обсъждане в пленарна зала на първо четене. Разчетите получиха одобрение в ресорните комисии преди дни.

В план-сметката на ДОО е предвидено от следващата година вноската за пенсия да се увеличи с 2 процентни пункта, ръст на максималния осигурителен доход и повече пари за майчинство през втората година. Бюджетът на Здравната каса за следващата година възлиза на 5,5 млрд. евро. Допълнително са отделени 260 млн. евро. От тях 230 млн. евро са за ще отидат за клинични пътеки, а 30 млн. евро са предвидени за увеличение на заплатите на лекарите.

Работодатели и синдикати се обявиха срещу бюджета на Здравната каса. Според профсъюзите той не гарантира увеличение на заплатите на младите лекари, а според работодателите не предвижда реформи. Бюджетът на общественото осигуряване беше подкрепен от синдикатите, но сериозно разкритикувано отново от бизнеса. Очаква се първият държавен бюджет в евро да бъде гласуван на първо четене в зала този петък.

