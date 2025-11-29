БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:55 мин.
Чете се за: 01:10 мин.

Девето място за щафетата на България при жените в първия старт от Световната купа за новия сезон

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Съставът ни демонстрира отлична стрелба, използвайки едва три допълнителни патрона и без наказателни обиколки.

милена тодорова завърши масовия старт световната купа руполдинг
Снимка: БТА
Женската щафета на България 4 х 6 км започна сезона в Световната купа по биатлон с впечатляващо представяне, завършвайки на девето място в Йостерзунд. Съставът — Валентина Димитров, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова — демонстрира отлична стрелба, използвайки едва три допълнителни патрона и без наказателни обиколки, най-доброто постижение сред всички 21 щафети.

Българките успяха да изпреварят силни тимове като Германия и Норвегия, които заеха съответно 11-о и 13-о място. Щафетата измина 24 км за 1:14:02.1, изоставяйки с 2:44.2 минути спрямо победителките от Франция — Жан Ришар, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше и Лу Жанмоно, които финишираха с време 1:11:17.9, също без наказателни обиколки, но с осем допълнителни патрона.

Италия (Доротея Вирер, Микела Карара, Лиза Витоци, Хана Аухенталер) остана втори, с една наказателна обиколка и девет резервни патрона, на 13.8 секунди от Франция, а Чехия (Джесика Ислова, Луцие Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова) завърши трета, също без наказателни обиколки, на 30.8 секунди от победителките. Швеция, Австрия и Финландия допълниха топ 6.

По-късно днес предстои стартът на мъжките щафети.

#Световна купа по биатлон в Йостерзунд

