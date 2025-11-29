БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

България завърши на 12-о място в мъжката щафета на 4х7.5 км в Йостерсунд

Спорт
Антон Синапов, Владимир Илиев, Васил Зашев и Константин Василев се наредиха 12-и в Швеция.

Антон Синапов
Снимка: БГНЕС
България се нареди на 12-о място в днешната мъжка щафета на 4х7.5 км в дебютния старт за сезона от Световната купа по биатлон, който бе в Йостерзунд, Швеция. Българите не успяха да повторят постижението на жените, които по-рано днес приключиха девети на 4х6 км.

Днес българските биатлонисти бяха в състав Антон Синапов, Владимир Илиев, Васил Зашев и Константин Василев. Те направиха много добро състезание и след втори пост се движеха на шестата позиция в класирането, но изоставане на трети пост ги лиши от място поне сред първите десет. Въпреки това българите не завъртяха нито една наказателна обиколка и преминаха дистанцията от 30 километра с 13 допълнителни патрона за общо 1 час, 15 минути и 15.3 секунди.

Победител стана тимът на Норвегия, който завърши за 1:11.10.1 часа, въпреки че завъртя една наказателна обиколка и ползва десет допълнителни патрона. Норвежците бяха без братята Бьо, които обявиха оттеглянето си от спорта след миналия сезон, а в тяхно отсъствие на старт застанаха Мартин Улдал, Исак Фрей, Стурла Лагрейд и Ветле Шастад Кристиансен.

Второто място бе спечелено от тима на Франция - Фабиен Клод, Кентен Фийон Майе, Емилиен Жаклен и Ерик Перо. Французите завършиха на 15.3 секунди, след като изостанаха още на първи пост, на който Клод завъртя две наказателни обиколки. Общо "петлите" влизаха три пъти в рубежа и използваха 11 екстра патрона.

Домакините от Швеция в състав Виктор Бранд, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуелсон се поздравиха с бронзовите медали. Шведите преминаха през три наказателни обиколки и ползваха 14 допълнителни патрона и завършиха на 24.7 секунди от победителите от Норвегия.

Щафетите на Германия, САЩ и Италия допълниха останалите места в топ шест.

В сряда, 3 декември, за мъжете предстои 20 км индивидуално в Йостерсунд.

