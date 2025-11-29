Силен старт за биатлонистките ни на Световната купа

Българските биатлонистки започнаха сезона с силно 9-о място

Женската щафета на България се представи отлично в първия старт за сезона от Световната купа по биатлон в Йостерзунд. Отборът – Валентина Димитров, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова – завърши девети на 4 х 6 километра.

Българките впечатлиха с най-точната стрелба от всички 21 отбора. Използваха само три резервни патрона и не допуснаха нито една наказателна обиколка, което им помогна да изпреварят силните тимове на Германия и Норвегия.

Франция спечели състезанието, следвана от Италия и Чехия. Българският отбор финишира за 1:14:02.1 часа – на 2 минути и 44 секунди зад победителките.

По-късно предстои и мъжката щафета.