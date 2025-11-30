БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без автомобили първа и втора категория в центъра на София

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
От понеделник влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в столицата

Без автомобили първа и втора категория в центъра на София
От понеделник, 1 декември влиза в сила нискоемисионната зона за автомобили в София.

Зоната е в сила до 28 февруари 2026 г. Новото е, че през този сезон забраната обхваща освен „малкия ринг“ и по-широк териториален обхват - т.нар. „голям ринг“.

Малкият ринг, за който важи забрана за навлизане на автомобилите от първа и втора екогрупи, обхваща територията между булевардите: „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска”.

Големият ринг, в който е забранено навлизането само на най-замърсяващите автомобили от първа екогрупа, е „заключен между%: бул. „Сливница“; бул. „Данаил Николаев“ ; бул. „Ситняково“; бул. „Михай Еминеску“; бул. „Пейо Яворов“; бул. „Никола Вапцаров“; ул. „Атанас Дуков“; ул. „Люба Величкова“ ул. ; „Сребърна“; ул. „Хенрик Ибсен“; бул. „П. Ю. Тодоров“; бул. „Иван Ев. Гешов“; бул. „К. Величков“.

Граничните булеварди не са част от нискоемисионната зона и преминаването по тях на всички превозни средства е позволено без ограничение, а указателни табели ще помагат на шофьорите да се ориентират в движение.

180 камери, разположени на външните точки на двата ринга, ще следят дали се спазва забраната.

