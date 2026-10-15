След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР)

Заради атаките премиерът Румен Радев свика спешно Съвета по сигурността към Министерския съвет, проведе разговори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте и извика на "Дондуков" 1 руския посланик у нас Елеонора Митрофанова.

Премиерът Радев настоява за международно разследване на атаките и засилване на отбраната, а с привикването на посланик Митрофанова в Министерския съвет за първи път постави и въпроса за руската отговорност. Марк Рюте, Урсула фон дер Лайен и Велислава Петрова – с акцент върху общата европейска и съюзническа реакция и сигурността в Черно море.

Министър-председателят осъди остро новите нападения срещу търговски кораби в Черно море.

Румен Радев, министър-председател: "Това е абсолютно недопустимо, поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейския съюз. Предстои ми разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България продължава да иска помощ за разследване на ударите, вече станаха три кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които произвеждат кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция".

В телефонните разговори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте по-късно премиерът призова за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. След разговорите с българския премиер последваха и официални реакции от НАТО и ЕК.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Говорих с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Вече подсилихме позициите си по източния фланг и ще продължаваме да наблюдаваме сигурността и да приспособяваме позицията си за възпиране и отбрана според необходимостта".





Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на войната на Русия в Украйна. Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това поставя живота на екипажите в смъртоносна опасност и заплашва сигурността в Черно море. Подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Извършителите трябва да поемат отговорност".

Премиерът отново постави въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способностите на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. По-късно Радев е провел телефонен разговор с румънския си колега за ситуацията в Черно море. Двамата са на едно мнение за необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване. Тази тема ще бъде поставена от Радев и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.



Румен Радев, министър-председател: "Както вече заявих, ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да е от страните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова".

Срещата се състоя малко преди 11.00 часа и на нея премиерът е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия.

Посланикът на Русия Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговски кораби в Черно море.

Същевременно тя е заявила, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна.

Макар и да не е страна във войната България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване и на цените на застраховките.

Дори и до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава също така и доставките на петрол до рафинерията в Бургас, се казва в съобщението на правителството.

В социалната мрежа Екс атаките коментира и външният ни министър Велислава Петрова и ги определи като напълно неприемливи и дръзко нарушение на международното право и принципите за безопасно корабоплаване.

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