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Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския си колега Илие Боложан

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премиерът румен радев проведе телефонен разговор румънския колега илие боложан
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Министър-председателят Румен Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море.

В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие на тристранно ниво между България, Румъния и Турция в интерес на гарантирането сигурността в региона и безопасното корабоплаване.

Румен Радев отбеляза и изразената подкрепа от страна на ЕС и НАТО по време на проведените от него по-рано днес разговори с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на Алианса Марк Рюте, за оказване на помощ при изясняването на обстоятелствата при тези атаки в Черно море и за засилване на способностите за наблюдение и контрол на въздушното и морско пространство.

#Илие Боложан #Румен Радев

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