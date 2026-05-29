Спряха строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна

Община Варна спря строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край града. Инвеститор е украинска фирма.

Теренът, върху който има 104 къщи и кооперации, е около 100 декара. За нито една от тях няма издадено разрешение от Общината, съобщи кметът Благомир Коцев.

В комплекса са изградени трафопостове и канализация, за които също няма строителни документи. През последните години опитите за проверка често са били възпрепятствани. Започва опис на обектите.

В Община Варна тече и вътрешна проверка. Директорът на полицията в града посочи, че при проверката 29 работници са се скрили в гората, но са били заловени. Те са от Украйна и Молдова. От украинската фирма инвеститор заявиха, че ще дадат информация на по-късен етап.