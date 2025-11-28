Спукана гума спря Елфин Евънс в Саудитска Арабия

Лидерът в световния рали шампионат Елфин Евънс претърпя спукана гума и продължи да изостава от съперниците си за титлата в решителното автомобилно рали в Саудитска Арабия, 14-и последен кръг за сезона в световния шампионат.

Уелсецът Евънс, започна деня на девета позиция в състезанието в Джеда, загуби повече от две минути на 11-ия етап, когато спря, за да поправи спукана задна лява гума на своята Toйота. Това го свали на 10-то място, но след това навакса малко от изоставането и се изкачи на осмо в края на деня.

Евънс води с три точки пред съотборника си Себастиан Ожие в генералното класиране, но рискува да загуби от французина, който се движи шести и е на път да изравни рекорда от девет титли на съотборника си Себастиан Льоб.

Кале Рованпера с Тойота, третият претендент за титлата, е пети в състезанието в Саудитска Арабия, а Ожие загуби позиция от финландеца, след като също трябваше да се справи със спукана гума.

Французинът Адриан Фурмо с Хюндай i20 завърши деня начело с 2,4 секунди преднина пред втория Мартинш Сескс (Латвия) с Форд Пума и 3,4 секунди пред третия Тиери Нювил с Хюндай.

След състезанието Фурмо падна от лидерската позиция на четвърто място в класирането, след като получи едноминутно наказание за ранно влизане в техническата зона. Променените времена изкачиха Сескс начело в ралито пред Тиери Нювил и Такамото Кацута, като Фурмо сега изостава с 57,6 секунди на четвърто място.

Ралито в Саудитска Арабия, което прави своя дебют в календара на световния шампионат, завършва в събота.

Състезаващият се за България Николай Грязин с Шкода Фабия е 13-и в общото класиране.

Евънс е начело в генералното класиране с 272 точки, с 3 повече в борбата за титлата от втория Ожие, а минимални шансове има и Рованпера, който е трети с изоставане от 24 точки зад уелсеца.