Станимира Петрова стана майка на момченце

станимира петрова донесе първо злато българия европейските игри краков
Снимка: БОК, Любомир Асенов - LAP.bg

Бившата световна шампионка Станимира Петрова стана майка на момченце, съобщиха от Българската федерация по бокс.

"Щъркелът донесе прекрасна новина за българския бокс. На 11 август (понеделник) в 5:44 часа сутринта нашето семейство се увеличи с още един член. Българска федерация бокс с гордост споделя щастливата вест – световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова стана майка. В ранните часове на деня на този свят се появи Лазар. С перфектни пропорции и 3,200 килограма той зарадва своите родители с първия си плач. Българска федерация по бокс с гордост честити на младите родители първородния син. И пожелава много здраве и радостни моменти на Станимира и нейната половинка. Честито!", написаха от централата.

