Стефан Чолаков: Волейболните национали трябва да са здраво стъпили на земята

Тийм мениджърът на националния отбор по волейбол е категоричен, че играчите на Джанлоренцо Бленджини трябва да работят със смирение и скромност.

Стефан Чолаков Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Тийм мениджърът на националния отбор по волейбол Стефан Чолаков изрази позиция за развитието на младия тим на България и предстоящите предизвикателства.

Той се върна години назад, но подчерта, че по-важно е това, което предстои.

"Преди десет години бях тук с Пламен Константинов, пак след европейско първенство. Спомням си прекрасно този момент. Тогава две точки ни попречиха да се класираме на финала, като отстъпихме пред Италия, водена по това време от Кико Бленджини. Имахме полуфинал и през 2011 г. Тогава останахме четвърти и се говореше, че сме вечно четвърти", спомни си мениджирът.

"От 2015 г. започна постепенно спускане надолу за националния отбор по волейбол. Дължеше се и на това, че всички започнаха да играят модерен волейбол. Имало е и много разочарования през годините, но вярвам, че всички треньори, които са работили с националния отбор, даваха по нещо от себе си и имат своя принос за успеха. Безспорно сега има талантливо поколение. Играчите трябва да продължат да се развиват, нека следващото лято всеки е прибавил нещо към уменията си. Успехите остават зад гърба, а всички в отбора трябва да са здраво стъпили на земята и да работят със смирение и скромност, защото нищо не може да бъде даденост", смята Чолаков.

Според него Българската федерация е взела правилно решение, като е предпочела София пред Варна за домакин на мачовете от Евроволей 2026.

"Противопоставянето между София и Варна за домакинство на европейското първенство е неприятно, но се взе решение в името на големия интерес. Искам да кажа, че дори и да не постигнат същия успех след година на европейското първенство, това ще останат същите момчета със същите амбиции и желание за успех. Нека ги подкрепяме и да имаме реалистични очаквания. Видяхме, че на световното първенство финалната четворка беше от европейски отбори, което показва какво ще бъде нивото на шампионата догодина и през какво трябва да се мине", каза още Стефан Чолаков.

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България
Селекционерът на България получи наградата за треньор на месец...
Чете се за: 04:05 мин.
