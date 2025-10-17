БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 02:45 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България

от БНТ
Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
Селекционерът на България получи наградата за треньор на месец септември.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
Джанлоренцо Бленджини и националният отбор на България по волейбол бяха избрани за треньор и отбор на месец септември в анкетата на Пресклуб "България".

Всичките 29 медии, участвали в анкетата, са гласували за Бленджини и световните вицешампиони.

"За мен е чест да бъда тук и искам да благодаря за тази награда. За мен винаги е било много по-важно да има една свързаност, да усещам подкрепа от хората, с които работя. Това е по-ценното за мен, това внимание, което получаваме", заяви той.

Пред медиите италианският треньор призна, че състезателите най-много заслужават тази награда.

"Съжалявам, че ги няма тук състезателите, които най-много заслужават тази награда, те са основните герои и тяхното присъствие е специално за мен, защото освен спортно-техническите качества, които имат, са страхотни момчета с много добро отношение и възпитание, което се вижда. За мен е много ценно, че мога да работя с тях", допълни наставникът.

Италианецът вече мисли за предстоящото и е оставил успеха от Филипините зад гърба си.

"Аз съм вече в следващата година. Това, което се случи, вече е зад гърба ни. Моите мисли са насочени към следващата година. Тук съм заради Суперкупата. Получихме безценна подкрепа от страна на федерацията през лятото, като работим за догодина, вече съм започнал мониторинг на състезателите извън България. Знам, че ни очаква едно тежко лято следващата година, ще бъде още по-трудно от сега, но това е най-хубавото нещо", добави специалистът.

Според него жребият за Евроволей не е бил никак благосклонен към България, след като тимът попадна в една група с Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.

"Според мен нашата група е най-конкурентната на европейското първенство. Излишно е да коментирам отделно 1 по 1 отборите. Още като се завърнах от Филипините го казах на състезателите - “Вие си спечелихте правото да сте в трудна позиция, това ще ви посочи пътя да се развивате, много рядко някой ще ни приеме като аутсайдери и всеки мач ще трябва да доказваме това”. Това е единственият път да вървим напред. Затворил съм страницата със световното първенство. Трябва и състезателите да го забравят", категоричен е Бленджини.

Основна цел за отбора остава класиране на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

"Ние не трябва да забравяме основната цел на нашия проект, от самото начало, от миналата година - да направим всичко възможно да се класираме на Олимпийските игри в Лос Анджелис. Това е най-важното и за играчите. Сребърният медал от световното не променя основната ни цел - чрез европейското първенство да се класираме, дали през световното след 2 години или чрез позицията в световната ранглиста. Но това остава основната ни цел. Играчите вече са фокусирани върху това, това ще е нашата цел, да работим с тях в този процес. Дори и да имаме някоя загуба, това няма да е фатално. Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия", сподели Бленджини.

#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

