Николай Иванов: Успехът дава отражение на младите, видях пламък в очите на децата

Координаторът на националните отбори по волейбол Николай Иванов също сподели мнението си за успеха на мъжкия тим и за пътя, по който трябва да продължим напред.

Според него сребърните медали от световното първенство ще послужат като мотивация на подрастващото поколение.

"Еуфорията няма да отмине бързо и лесно. Това е нещо, което виждам и усещам на различните места, които посетих напоследък и това е хубаво. Хората, които сме вътре във волейбола, вече сме се фокусирали напред, отколкото върху постигнатото тази година. Вярвам, че когато планираш правилно нещата, вероятността да се постигне нещо хубаво е много по-голяма. Отсега подготвяме новия сезон с идеята за защитаваме позициите, които вече постигнахме. Знаем, че интересът към нас е засилен, че очакванията ще бъдат два-три пъти по-големи. Не се плашим от това. Лично видях, че този успех дава отражение върху младите хора в България. В Кранево събрахме 150 деца да играят волейбол, като това са новите надежди на спорта. Видях пламъка в очите им, желанието за доказване. На нас това ни дава стимул да продължим напред", смята бившият разпределител.

Бившият волейболен национал се надява успехът на България във Филипините да подтикне управляващите хора в България да инвестират в спорта.

"Хубаво е, че сега сме на гребена на вълната. Но сега е моментът управляващите хора в България да помислят за младите, да инвестират в бъдещето. Има въпиеща нужда от спортна инфраструктура в България. Да, имаме няколко големи зали, които позволяват да се кандидатства за домакинство на някои първенства, но няма база, където да могат да тренират младите ежедневно" сигурен е той.

Координаторът на националните отбори отличи и работата на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Амбицията е националният отбор да продължи да се подобрява. В тази връзка искам да кажа нещо важно. Миналата година ние не бяхме търсени въобще за контроли и мачове. Благодарение на Кико Бленджини, връзките и контактите му това лято имахме възможност да играем срещу топ отборите в подготовка за световното първенство и това бе много ценно. Очаквам през следващото лято да получим много предложения за контроли, но ние вече сме в позиция да избираме, защото благодарение на треньора и момчетата променихме сериозно положението си в ранглистата. Сега нашите състезатели вече отиват по-бързо да играят в по-силни първенства, което е хубаво, защото трупат опит, подобряват майсторството си. Пожелавам им да са живи и здрави и ги чакаме следващото лято с нова енергия и нови умения, за да продължим напред", каза още Иванов.

Жребият за Евроволей 2026 отреди България да премери сили с Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.