БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Иванов: Успехът дава отражение на младите, видях пламък в очите на децата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази

Координаторът на националните отбори по волейбол отличи труда на сребърните медалисти от световното първенство и коментира жребия за Евроволей 2026.

Николай Иванов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Координаторът на националните отбори по волейбол Николай Иванов също сподели мнението си за успеха на мъжкия тим и за пътя, по който трябва да продължим напред.

Според него сребърните медали от световното първенство ще послужат като мотивация на подрастващото поколение.

"Еуфорията няма да отмине бързо и лесно. Това е нещо, което виждам и усещам на различните места, които посетих напоследък и това е хубаво. Хората, които сме вътре във волейбола, вече сме се фокусирали напред, отколкото върху постигнатото тази година. Вярвам, че когато планираш правилно нещата, вероятността да се постигне нещо хубаво е много по-голяма. Отсега подготвяме новия сезон с идеята за защитаваме позициите, които вече постигнахме. Знаем, че интересът към нас е засилен, че очакванията ще бъдат два-три пъти по-големи. Не се плашим от това. Лично видях, че този успех дава отражение върху младите хора в България. В Кранево събрахме 150 деца да играят волейбол, като това са новите надежди на спорта. Видях пламъка в очите им, желанието за доказване. На нас това ни дава стимул да продължим напред", смята бившият разпределител.

Бившият волейболен национал се надява успехът на България във Филипините да подтикне управляващите хора в България да инвестират в спорта.

"Хубаво е, че сега сме на гребена на вълната. Но сега е моментът управляващите хора в България да помислят за младите, да инвестират в бъдещето. Има въпиеща нужда от спортна инфраструктура в България. Да, имаме няколко големи зали, които позволяват да се кандидатства за домакинство на някои първенства, но няма база, където да могат да тренират младите ежедневно" сигурен е той.

Координаторът на националните отбори отличи и работата на селекционера Джанлоренцо Бленджини.

"Амбицията е националният отбор да продължи да се подобрява. В тази връзка искам да кажа нещо важно. Миналата година ние не бяхме търсени въобще за контроли и мачове. Благодарение на Кико Бленджини, връзките и контактите му това лято имахме възможност да играем срещу топ отборите в подготовка за световното първенство и това бе много ценно. Очаквам през следващото лято да получим много предложения за контроли, но ние вече сме в позиция да избираме, защото благодарение на треньора и момчетата променихме сериозно положението си в ранглистата. Сега нашите състезатели вече отиват по-бързо да играят в по-силни първенства, което е хубаво, защото трупат опит, подобряват майсторството си. Пожелавам им да са живи и здрави и ги чакаме следващото лято с нова енергия и нови умения, за да продължим напред", каза още Иванов.

Жребият за Евроволей 2026 отреди България да премери сили с Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.

"Ако искаме да се класираме за финалната фаза на всяко първенство, трябва да минаваме през силните отбори. Групата ни за европейското първенство е трудна, но това, че срещаме силни отбори още в ранната фаза ни подготвя за следващите битки. Аз видях как протече подготовката на отбора преди първенството и през какво преминаха играчите. Когато свърших този огромен труд, после е лесно на мачовете, защото имаш увереността и самочувствието, че можеш", завърши Николай Иванов.

Свързани статии:

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България
Селекционерът на България получи наградата за треньор на месец...
Чете се за: 04:05 мин.
#Николай Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме гаранции от ЕС и от източния ни съсед
1
Мицкоски: Няма да направим конституционни промени, докато нямаме...
Отмениха бедственото положение в Елените
2
Отмениха бедственото положение в Елените
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
3
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
4
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите "Томахоук"
5
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по делото Станимир Карапетков
6
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев е в тесни връзки с вещото лице по...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Волейбол

Стефан Чолаков: Волейболните национали трябва да са здраво стъпили на земята
Стефан Чолаков: Волейболните национали трябва да са здраво стъпили на земята
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да забравяме основната цел на България
Чете се за: 04:05 мин.
Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година Елена Коларова: Всички се борим да подобрим успеха от миналата година
Чете се за: 02:32 мин.
Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона Лора Славчева: Стремим се да спечелим всичко през сезона
Чете се за: 01:55 мин.
Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон Радослав Арсов: Искаме да изравним класирането от миналия сезон
Чете се за: 04:45 мин.
Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик Ахметджан Ершимишек: Това да се предизвикваме трябва да се превърне в навик
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Четвъртият хеликоптер за спешна помощ по въздуха вече е в България
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Не е време за избори Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата Бащата на Сияна иска отвод на вещо лице по делото заради връзка със защитата
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Зеленски: Путин бърза да поднови преговорите, щом чу за ракетите...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Трима души са загинали при силна експлозия в Букурещ
Чете се за: 02:22 мин.
По света
На парно, ток или дърва: Колко ще ни струва отоплението тази зима?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Виктория Бояджиева е новата водеща на "По света и у нас"...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ